Ισπανία: Αλλάζει η βιομηχανία και η κατανάλωση κρασιού στη χώρα

Η Εβδομάδα Κρασιού της Βαρκελώνης πραγματοποιούνται στην καταλανική πρωτεύουσα από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου. Η εμπορική έκθεση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 1.300 εταιρείες από όλη την Ισπανία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2025. Διοργανώνεται στο Fira de Montjuïc και η εκδήλωση καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο ως μια βασική εκδήλωση για τους Ισπανούς επαγγελματίες του κρασιού. Ο εκθεσιακός χώρος, αυξημένος κατά 9% σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 25.000 επισκέπτες – σε σύγκριση με σχεδόν 25.700 το 2025 – εκ των οποίων το 20% θα είναι διεθνείς. Σε αυτό το πλαίσιο, δύο σημαντικές μελέτες ρίχνουν φως στις πρόσφατες εξελίξεις, τόσο εντός του ίδιου του κλάδου όσο και όσον αφορά τις συνήθειες και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Ο τομέας on-trade παραμένει ένα προτιμώμενο κανάλι κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα του «The Spanish Wine Observatory: Consumption Habits, Perceptions, Trends and Future of the Sector», τα οποία θα παρουσιαστούν στην εμπορική έκθεση, επιβεβαιώνουν αρκετές υποκείμενες τάσεις, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες για τη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς. Η μελέτη υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ισχυρή προσκόλληση των Ισπανών στην κατανάλωση εκτός σπιτιού: εννέα στους δέκα καταναλωτές λένε ότι πίνουν κρασί σε μπαρ και εστιατόρια. Η έρευνα, που βασίζεται σε 1.600 συνεντεύξεις, δείχνει επίσης ότι το κρασί εξακολουθεί να συνδέεται κυρίως με εύθυμες στιγμές, με οικογένεια ή φίλους, και καταναλώνεται κυρίως σε γαστρονομικό πλαίσιο. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές πίνουν επίσης κρασί στο σπίτι, προτιμώντας συντριπτικά τα σούπερ μάρκετ (73% των αγορών) και τις υπεραγορές (55%) για τις αγορές τους. Άλλα κανάλια – κάβες, εξειδικευμένα καταστήματα, ηλεκτρονικό εμπόριο και οινολέσχες – αντιπροσωπεύουν μόνο το 23% της αγοράς.

Οι καταναλωτές θέλουν περισσότερη σαφήνεια.

Ένα άλλο βασικό εύρημα: Οι Ισπανοί καταναλωτές αποδίδουν μεγάλη σημασία στις ετικέτες ποιότητας, εκτιμώντας τις ισπανικές ονομασίες προέλευσης. Το 76% θεωρεί ότι το ισπανικό κρασί είναι καλής ή και πολύ καλής ποιότητας. Ωστόσο, μόνο το 28% από αυτούς ισχυρίζεται ότι έχει υψηλό επίπεδο γνώσης σχετικά με τις διαφορετικές ονομασίες προέλευσης και άλλες ετικέτες ποιότητας. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης μια βασική ανησυχία: το 64% των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχίες για την αναγνωσιμότητα της ετικέτας και την ποικιλομορφία των διαθέσιμων προϊόντων, δύο παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις αγοράς. Αντίθετα, όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται με σαφήνεια και κατανοητό τρόπο, οι καταναλωτές αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επιλογές τους, υπογραμμίζοντας έτσι τη στρατηγική σημασία των σαφών και ενημερωτικών μηνυμάτων.

Η κατηγορία No-Low είναι δημοφιλής στους νέους Ισπανούς.

Μεταξύ των αναδυόμενων τάσεων που επισημάνθηκαν από τη μελέτη, τα κρασιά χωρίς αλκοόλ και τα κρασιά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ δημοφιλή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων καταναλωτών κρασιού ηλικίας 18 έως 29 ετών. Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, το 15% αναφέρει ότι τα αγοράζει τακτικά, ενώ το 30,5% τα έχει καταναλώσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες, κυρίως για λόγους υγείας και ευεξίας. Γενικότερα, αυτή η νεότερη γενιά επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το κρασί, προτιμώντας επιλογές που θεωρούνται πιο φρέσκες, ελαφρύτερες και πιο προσιτές. Τα ροζέ κρασιά, οι αφρώδεις οίνοι και τα πιο ανεπίσημα ποτά με βάση το κρασί απολαμβάνουν έτσι αυξανόμενη επιτυχία. Οι νέοι καταναλωτές δείχνουν επίσης ενδιαφέρον για πιο καινοτόμες μορφές συσκευασίας, όπως οι μικρές συσκευασίες και τα μικρά μπουκάλια, που ανταποκρίνονται σε νέες καταναλωτικές συνήθειες και περιστάσεις.

Καινοτομία για προσαρμογή

Μια δεύτερη μελέτη, που διεξήχθη από το πρακτορείο μάρκετινγκ Veintemillas, εντοπίζει δέκα βασικές τάσεις για την υποστήριξη της προσαρμογής του τομέα στις νέες προκλήσεις. Η έκθεση επισημαίνει αμπελουργικές προσεγγίσεις, όπως, επανεισαγωγή ιθαγενών ποικιλιών σταφυλιών ή κλώνων που είναι πιο ανθεκτικές στην αύξηση της θερμοκρασίας και απαιτούν λιγότερο νερό, επενδύσεις στη ρομποτική ή τη μηχανική συγκομιδή για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, η χρήση τεχνολογιών αιχμής (αισθητήρες, drones, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα), για τη βελτιστοποίηση της εργασίας στους αμπελώνες. Από τη μετατροπή των οινοποιείων σε πραγματικές εμπειρικές πλατφόρμες, με στόχο τη διαφοροποίηση των ροών εσόδων, έως την ανάπτυξη λεσχών κρασιού και τις διαδικτυακές πωλήσεις για την αντιστάθμιση των δυσκολιών στις εξαγωγές, οι ισπανικές εταιρείες καινοτομούν όλο και περισσότερο.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της κρίσης του γυαλιού, εναλλακτικές μορφές κερδίζουν έδαφος: οι συσκευασίες σε σακούλα, τα ανακυκλωμένα μπουκάλια και τα premium κουτιά σταδιακά καθιερώνονται, σε ένα πλαίσιο όπου η μείωση της παραγωγής και το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών επιδεινώνουν την πόλωση της αγοράς, εις βάρος της βασικής γκάμας. Η Εβδομάδα Κρασιού της Βαρκελώνης καθιερώνεται έτσι ως ένα προνομιακό σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να παρατηρήσει τους βαθείς μετασχηματισμούς του ισπανικού οινοποιητικού τομέα.