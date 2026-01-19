Η σημασία της παρεμπόδισης σύζευξης απέναντι στην Tuta absoluta και ο ρόλος της τεχνολογίας Isonet® T

Η Tuta absoluta αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο δύσκολα διαχειρίσιμους εχθρούς της τομάτας. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η αποκλειστική χρήση χημικών εντομοκτόνων είναι ανεπαρκής καθώς οδηγεί σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας και σε συνεχώς αυξημένες δοσολογίες και κόστος χωρίς την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα . Για τον λόγο αυτό, η σύγχρονη φυτοπροστασία στρέφεται σε προληπτικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης, με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού πριν αυτός φτάσει σε επίπεδα που προκαλούν οικονομική ζημιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης (mating disruption) αποτελεί ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εργαλείο.

Η μέθοδος βασίζεται στη συνεχή απελευθέρωση συνθετικών σεξουαλικών φερομονών στο περιβάλλον της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα τα αρσενικά έντομα να μην μπορούν να εντοπίσουν τα θηλυκά. Έτσι, παρεμποδίζεται η σύζευξη και μειώνεται σταδιακά η αναπαραγωγική ικανότητα του πληθυσμού.

Το Isonet® T είναι, το πιο γνωστό προϊόν παρεμπόδισης σύζευξης για την αντιμετώπιση της Tuta absoluta. Αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομονών, σχεδιασμένους ώστε να διασφαλίζουν σταθερή συγκέντρωση φερομόνης στον χώρο της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της θερμοκρασίας στο θερμοκήπιο, με διάρκεια δράσης που μπορεί να φτάσει έως 110–160 ημέρες.

Το Isonet® T παράγεται από τη Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο όμιλο με μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή εξειδικευμένων χημικών ενώσεων υψηλής καθαρότητας. Διακινείται στην Ελλάδα από την Andermatt-Anthesis, εταιρεία με πολυετή, ηγετική παρουσία στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Το Isonet® T το εμπιστεύονται, εδώ και πολλά χρόνια, τα μεγαλύτερα και πιο παραγωγικά θερμοκήπια τομάτας στην Ελλάδα καθώς μειώνει, ως συμπληρωματικό μέτρο στο πρόγραμμα φυτοπροστασίας, την οικονομική ζημιά από την Tuta έως και 50%, δηλαδή έχει ιδιαίτερα θετικό Return on Investment.

Γιατί τελικά, ένα προϊόν είναι τόσο καλό όσο η τεχνολογία και οι συνεργασίες που το στηρίζουν.