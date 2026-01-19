Νίκος Τάχας: Καταρχήν θετική η συμφωνία Mercosur για τη φέτα

«Η συμφωνία, που επιτυχώς υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη φέτα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιμένουμε, ωστόσο, να ενημερωθούμε και για τα λεγόμενα “ψιλά γράμματα”, ώστε να σχηματίσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα», δηλώνει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων και μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Νίκος Τάχας.

Σύμφωνα με τον Λαρισαίο τυροκόμο, «η Διεπαγγελματική παρακολουθούσε εδώ και χρόνια επισταμένως τις συζητήσεις, που διεξάγονταν μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για την εν λόγω συμφωνία. Το γεγονός ότι η φέτα συμπεριλαμβάνεται στα 21 προϊόντα που, σε βάθος χρόνου –πιθανώς σε ορίζοντα επταετίας– δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς, οι οποίοι σήμερα φτάνουν μεσοσταθμικά το 50%, αποτελεί ένα σημαντικό κέρδος για τον κλάδο».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ανοίγει για τη φέτα μια νέα αγορά εξαγωγών. «Αυτό που απομένει πλέον, ως χώρα, για το εθνικό μας προϊόν είναι, μέσα από στοχευμένα προγράμματα προώθησης, να το διαφημίσουμε σε μια αγορά περίπου 70 εκατομμυρίων καταναλωτών, όπως αυτή της Λατινικής Αμερικής», τονίζει.

Ο κ. Τάχας υπενθυμίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια τα πράγματα είχαν δυσκολέψει για τις εξαγωγές φέτας στις χώρες της Βόρειας Αμερικής. «Μετά την επιβολή των δασμών Τραμπ (15%) και την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, που συνεπάγεται μια επιπλέον επιβάρυνση περίπου 10% για τον Αμερικανό καταναλωτή σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, παρατηρήθηκε μείωση στην κατανάλωση. Η συμφωνία με τη Mercosur μάς προσφέρει πλέον μια νέα αγορά –αυτή της Λατινικής Αμερικής– ώστε να καλύψουμε μέρος αυτής της απώλειας. Μπορεί η πλειονότητα των καταναλωτών να μη διαθέτει υψηλή αγοραστική δύναμη, ωστόσο σε κάθε χώρα υπάρχει ένα ποσοστό που επενδύει σε ποιοτικά προϊόντα», επισημαίνει.

Τέλος, ο κ. Τάχας επιμένει στην ανάγκη υλοποίησης οργανωμένων προγραμμάτων προώθησης της φέτας στις χώρες όπου εξάγεται το εθνικό μας προϊόν, καθώς –όπως τονίζει– οι καταναλωτές συχνά επιλέγουν με βασικό κριτήριο την τιμή και όχι την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. «Έφτασε η στιγμή η ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίσει πιο σοβαρά το ζήτημα της προβολής και της προώθησης της φέτας στις διεθνείς αγορές», καταλήγει.