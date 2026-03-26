Η συµβολαιακή γεωργία και το χαµηλό κόστος ενισχύουν την επιλογή των παραγωγών

Σταθερές αλλά και με έντονο ενδιαφέρον εμφανίζονται οι εκτάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την καλλιέργεια του ηλίανθου στη χώρα τη φετινή καλλιεργητική περίοδο. Παρά τις αβεβαιότητες που επικρατούν στον αγροτικό τομέα, πολλοί παραγωγοί φαίνεται να επιλέγουν την συγκεκριμένη καλλιέργεια, διότι παρουσιάζει μια οικονομική σταθερότητα από τις άλλες ανοιξιάτικες αροτραίες. Σημαντικό πλεονέκτημα της καλλιέργειας του ηλίανθου αποτελεί επίσης το σχετικά χαμηλό κόστος εισροών, καθώς και οι περιορισμένες απαιτήσεις σε νερό σε σχέση με άλλες καλλιέργειες. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τον ηλίανθο μια ελκυστική επιλογή για πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας.

Απογοήτευση από βαμβάκι και καλαμπόκι στον Έβρο

Σύμφωνα με τον Λάμπη Κουμπρίδη, πρόεδρο της Ένωσης Ορεστιάδας, αρκετοί παραγωγοί της περιοχής εμφανίζονται απογοητευμένοι από τις αποδόσεις και τις τιμές που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο βαμβάκι και το καλαμπόκι. Για τον λόγο αυτό στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την καλλιέργεια του ηλίανθου. Όπως επισημαίνει, «σημαντικό μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν προγραμματιστεί για σπορά είναι ήδη προετοιμασμένο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά οι σπορές».

Στην περιοχή, περίπου το 50% των εκτάσεων αφορά ποτιστικές καλλιέργειες. «Οι αποδόσεις των χωραφιών κυμαίνονται συνήθως από 160 έως 170 κιλά το στρέμμα για τα ξερικά χωράφια, ενώ στις ποτιστικές εκτάσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 350 κιλά το στρέμμα», εκτιμά ο ίδιος. Ωστόσο, αξιόλογα προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή. Όπως αναφέρει ο κ. Κουμπρίδης, περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί με νερό, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία στους παραγωγούς για την εξέλιξη της καλλιεργητικής περιόδου.

Υψηλές αποδόσεις στον Δομοκό

Θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για την περιοχή του Δομοκού. Ο γεωπόνος, Δημήτρης Τσαρτσάλης, αναφέρει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αποδόσεις του ηλίανθου μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 400 κιλά το στρέμμα, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ο ηλίανθος αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Παρά τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν από χρονιά σε χρονιά, εκτιμά ότι «για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο δεν αναμένονται σημαντικές αποκλίσεις στις εκτάσεις που θα καλλιεργηθούν». Σημειώνει ακόμη ότι οι συμβάσεις μεταξύ των εταιρειών και των παραγωγών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, ωστόσο αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Σταθερές εκτάσεις στη Δυτική Λοκρίδα

Σταθερή εικόνα παρουσιάζει η καλλιέργεια και στην περιοχή της Δυτικής Λοκρίδας. Ο παραγωγός αροτραίων καλλιεργειών, Ντίνος Πόρρος, αναφέρει ότι «οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιοχή ξεπερνούν τα 3.000 στρέμματα, ενώ σημαντικό ποσοστό από αυτά αφορά ποτιστικά χωράφια». Το γεγονός ότι φέτος καταγράφηκαν αρκετές βροχοπτώσεις αλλά και χιονοπτώσεις στην περιοχή δημιουργεί αισιοδοξία για επάρκεια νερού κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Όπως εκτιμά, «τα προβλήματα στην άρδευση θα είναι σαφώς λιγότερα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, κάτι που μπορεί να συμβάλει θετικά στις αποδόσεις της καλλιέργειας».

Η σποροπαραγωγή προσφέρει καλύτερο εισόδημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δραστηριότητα της σποροπαραγωγής ηλίανθου. Ο Δημήτρης Αναγνωστοπουλος, παραγωγός που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα οικονομικά αποτελέσματα της καλλιέργειας.

Ο ίδιος καλλιεργεί περισσότερα από 100 στρέμματα για λογαριασμό παραγωγικής εταιρείας, με την οποία έχει συνάψει συμβολαιακή συνεργασία για την παραγωγή σπόρου. Η τιμή πώλησης του προϊόντος σε αυτή την περίπτωση είναι σαφώς υψηλότερη σε σχέση με τη συμβατική παραγωγή, γεγονός που προσφέρει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η σποροπαραγωγή έχει και αυξημένες απαιτήσεις. «Οι παραγωγοί οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και καλλιεργητικές πρακτικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στις εταιρείες. Αυτό συνεπάγεται και αυξημένο κόστος παραγωγής».

Παρά τις απαιτήσεις αυτές, ο κ. Αντωνόπουλος εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την επιλογή του και δηλώνει ότι, εφόσον παρουσιαστεί η δυνατότητα, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις εκτάσεις που καλλιεργεί με ηλίανθο.