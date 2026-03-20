Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Από τη θεσμοθέτηση της ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. στην πράξη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:30, στο Συνεδριακό Κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η εκδήλωση με θέμα: «Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων – η επόμενη ημέρα», που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) σε συνεργασία με την ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Agrotica.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΕΣΥΦ και της ΚΥΚΛΟΣ, Βάσος Ευθυμιάδης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του εγχειρήματος και της συμμετοχής όλων των κρίκων της αλυσίδας στη διαχείριση των κενών συσκευασιών και την ανακύκλωση.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου, ο οποίος τόνισε τη συμβολή και υποστήριξη του Υπουργείου στο νέο αυτό ρεύμα ανακύκλωσης που θα δημιουργηθεί, ενώ σε σχετικό ερώτημα για επίτευξη των στόχων του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), απάντησε ότι θα αξιολογηθεί στο σύνολό του, πέραν των στόχων της ανακύκλωσης που έχουν τεθεί.

Στη συνέχεια, η γενική διευθύντρια του ΕΣΥΦ, Φραντζέσκα Υδραίου, παρουσίασε αναλυτικά τον σχεδιασμό και το πλάνο λειτουργίας του νέου φορέα για την εναλλακτική διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την ανακύκλωση. Παρουσίασε την εταιρία ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε., εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αναμένεται να λειτουργήσει ως ΣΣΕΔ μετά την έγκρισή της από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), η οποία ιδρύθηκε από εταιρείες μέλη του ΕΣΥΦ.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Β. Ευθυμιάδης, ο αντιπρόεδρος του ΕΣΥΦ και διευθύνων σύμβουλος της ΚΥΚΛΟΣ, Εμμανουήλ Παναγιωτόπουλος, ο γενικός διευθυντής της ΚΥΚΛΟΣ, Μάριος Σκαρβελάκης και η κα Υδραίου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις, που τέθηκαν από το κοινό σχετικά με τη λειτουργία συστήματος σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη και στις διαδικασίες της διαχείρισης αποβλήτων, μέχρι την τελική ανακύκλωση των προϊόντων. Επίσης, απαντήθηκαν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον καθορισμό των υπόχρεων εταιριών του κλάδου, τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν με τα καταστήματα και την ευθύνη του Συστήματος σε όλα τα στάδια της διαχείρισης.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, καταστημάτων και εταιριών για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης.

«Η συνεργασία των εταίρων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του εγχειρήματος και θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών στη γεωργία», δήλωσε ο κ. Ευθυμιάδης.

Τέλος η ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. συμμετείχε στην 31η έκθεση Agrotica με περίπτερο, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών και επαγγελματιών του αγροτικού κλάδου. Το περίπτερο επισκέφθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και ενημερώθηκε για το στάδιο προετοιμασίας του ΣΣΕΔ, στο πλαίσιο της διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.