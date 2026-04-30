Επίσκεψη Πιερρακάκη στη Melissa Κίκιζας στη Λάρισα

Τις εγκαταστάσεις της Melissa Κίκιζας στη Λάρισα επισκέφθηκε στις 28 Ιουνίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του εντατικού μονοήμερου προγράμματός του στην περιοχή και των επαφών του με την παραγωγική βάση της χώρας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, επισκέψεις στο Δημαρχείο Λάρισας, στον Λόφο του Φρουρίου, καθώς και συμμετοχή στη σημαντική εκδήλωση της εφημερίδας «Ελευθερία» στο Divani Hotel, στο πλαίσιο του «4ου Ευρωπαϊκού Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας».

Στις εγκαταστάσεις της Melissa Κίκιζας, που βρίσκονται μεταξύ Λάρισας και Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, τον υπουργό υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Κικίζας. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους παραγωγής του καθετοποιημένου συγκροτήματος μύλου και μακαρονοποιείου, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή από το 1974 και συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πλέον σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων του είδους του στην Ευρώπη.

Η μονάδα καλύπτει έκταση 80 στρεμμάτων και παράγει ετησίως περισσότερους από 50.000 τόνους ζυμαρικών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε τη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχρονική επενδυτική στρατηγική της Melissa Κίκιζας, η οποία εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διατήρηση υψηλών προτύπων παραγωγής.

Όπως δήλωσε ο κ. Κικίζας, η συνεχής ενίσχυση της παραγωγικής βάσης «αντανακλά τη δέσμευσή μας για τεχνολογική πρόοδο, υψηλά πρότυπα παραγωγής και συνεχή εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές και άρτια οργανωμένες μονάδες παραγωγής ζυμαρικών στην Ευρώπη.

Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτέλεσε η στρατηγική προσήλωση της εταιρείας στις ελληνικές πρώτες ύλες, με ιδιαίτερη αναφορά στο σκληρό σιτάρι και τη σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση. Όπως επισημάνθηκε, η ποιότητα της πρώτης ύλης αποτελεί βασικό πυλώνα για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και για την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικής της εταιρείας.

Ο κ. Πιερρακάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους της εταιρείας και να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, ξεναγήθηκε στην Ακαδημία Σίτου και στο Μουσείο Σίτου της εταιρείας, το οποίο χαρακτήρισε «πρωτότυπο και εντυπωσιακό». Οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης των παραγωγών σε σύγχρονες και βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση της ελληνικής γεωργίας με την παραγωγή τροφίμων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με φόντο την παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Λάρισα για το «4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας», όπου ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται «για να δώσει νέα δυναμική στη Λάρισα και στη Θεσσαλία», με στόχο μια πιο ισχυρή και εξωστρεφή περιφερειακή οικονομία. Όπως ανέφερε, η Θεσσαλία αποτελεί έναν τόπο που διαχρονικά στηρίζει την παραγωγή, την εργασία και την πραγματική οικονομία, ενώ ο Θεσσαλικός κάμπος παραμένει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό γεωργικό τομέα.

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού προτύπου της χώρας, σημειώνοντας ότι το επόμενο βήμα για την ελληνική οικονομία είναι η δυναμική στροφή στην παραγωγή, τη δημιουργία και την εξωστρέφεια. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει πιο κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια παραγωγή μέσα από επενδύσεις, εκπαίδευση, θεσμική σταθερότητα και μια νέα νοοτροπία.

Σε σύντομη δήλωσή του, ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, που συνόδευε τον υπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο Μακαρονοποιείο “ΜΕΛΙΣΣΑ”, με πρώτη ύλη το λαρισινό σιτάρι, σηματοδοτεί την ανάγκη η ελληνική οικονομία να στηριχτεί σε αγροτικές επιχειρήσεις στον θεσσαλικό κάμπο. Και έχει μεγαλύτερη αξία αυτή η διαπίστωση όταν γίνεται από έναν πολιτικό που τιμά την πατρίδα μας ως Πρόεδρος του Eurogroup».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Υπογραμμίστηκε η σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και επιχειρήσεων, ως βασικού παράγοντα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.