TÜV Nord Hellas: Νέα VP Training η Κονδυλία Κοντογιάννη

Η TÜV NORD Hellas ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης Vice President Training από την Κονδυλία Κοντογιάννη, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας τη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Εκπαίδευσης. Σε ένα περιβάλλον ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης και αυξανόμενων απαιτήσεων σε δεξιότητες και κανονιστική συμμόρφωση, η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η κα Κοντογιάννη διαθέτει 20ετή εμπειρία στον οργανισμό, έχοντας συμβάλει μέσα από θέσεις στην εκπαίδευση, το marketing, τις πωλήσεις και την εταιρική επικοινωνία στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στον νέο της ρόλο αναλαμβάνει τη στρατηγική ανάπτυξη του τομέα Εκπαίδευσης, με έμφαση στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μέσω ψηφιακών προγραμμάτων και στην ενίσχυση συνεργειών εντός του TÜV NORD Group. Παράλληλα, διασφαλίζει την επίτευξη στόχων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ευθυγραμμισμένων με διεθνή πρότυπα. Προτεραιότητες αποτελούν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και η ενίσχυση δεξιοτήτων σε ποιότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα. Η ίδια είναι υποψήφια διδάκτωρ με αντικείμενο την ψηφιακή καινοτομία, ενισχύοντας τη σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και αγοράς.