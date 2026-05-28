Η TÜV NORD Hellas αναλαμβάνει τις επιθεωρήσεις των προμηθευτών φρέσκων φρούτων και λαχανικών της Μασούτης Α.Ε.

Η TÜV NORD Hellas ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Μασούτης Α.Ε., αναλαμβάνοντας την υλοποίηση επιθεωρήσεων 2ου μέρους (Second Party Inspections) στο δίκτυο προμηθευτών φρέσκων φρούτων και λαχανικών της αλυσίδας super market.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Μασούτης Α.Ε. για τη διαρκή ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας τροφίμων και της αξιοπιστίας της εφοδιαστικής της αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή έως το τελικό σημείο διάθεσης των προϊόντων.

Στο πλαίσιο του έργου, η TÜV NORD Hellas θα πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και αξιολογήσεις προμηθευτών βάσει εξειδικευμένου πρωτοκόλλου, με έμφαση στην εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, την ιχνηλασιμότητα, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τη συνολική αξιοπιστία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και παραγωγών.

Η επιλογή της TÜV NORD Hellas για την υλοποίηση του έργου επιβεβαιώνει τη θέση της ως ενός από τους πλέον αξιόπιστους οργανισμούς επιθεώρησης και πιστοποίησης στην ελληνική και διεθνή αγορά, με ισχυρή παρουσία και εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η κα Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, δήλωσε σχετικά:

«Η συνεργασία μας με τη Μασούτης Α.Ε. αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την TÜV NORD Hellas και επιβεβαιώνει τη σημασία που αποκτούν σήμερα τα αξιόπιστα συστήματα αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα από ένα σύγχρονο, risk-based πλαίσιο επιθεωρήσεων, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε ενεργά τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή στα προϊόντα που επιλέγει καθημερινά από το ράφι του σούπερ μάρκετ».

Ο κος Θοδωρής Γεροστεργιούδης, CEO Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., δήλωσε: «Στη Μασούτης επενδύουμε διαχρονικά στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων που προσφέρουμε στους καταναλωτές μας. Η συνεργασία μας με την TÜV NORD Hellas ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή μας για υψηλά πρότυπα λειτουργίας και αξιοπιστίας σε όλο το δίκτυο των συνεργατών και προμηθευτών μας».