TÜV AUSTRIA Ελλάδα: Η Mitsopoulos-The Meat Family πρώτη εταιρεία που πιστοποιήθηκε με το ιδιωτικό σχήμα «No Food Waste» στη μεταποίηση κρέατος

Η TÜV AUSTRIA πιστοποίησε την εταιρεία Mitsopoulos-The Meat Family σύμφωνα με το ιδιωτικό σχήμα «No Food Waste» για τη συστηματική εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών στη διαχείριση τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης τους.

Όπως υπενθυμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το σχήμα πιστοποίησης «No Food Waste», που έχει αναπτυχθεί από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε», αξιολογεί και αναγνωρίζει οργανισμούς που εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διαδικασίες για τον περιορισμό και την ορθολογική αξιοποίηση των τροφίμων σε όλα τα στάδια λειτουργίας τους.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Mitsopoulos-The Meat Family είναι η πρώτη εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης «No Food Waste» στο πεδίο της μεταποίησης κρέατος. Η πιστοποίησή της επιβεβαιώνει την υιοθέτηση ενός δομημένου και ολιστικού συστήματος διαχείρισης, το οποίο ενσωματώνει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια τροφίμων, η υπεύθυνη χρήση πόρων, η περιβαλλοντική προστασία και η ελαχιστοποίηση στην απώλεια τροφίμων.

Η απονομή της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας Mitsopoulos-The Meat Family, σε μία ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση που ανέδειξε τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης τροφίμων και της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο της μεταποίησης κρέατος.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, η Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division της TÜV AUSTRIA Hellas ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να απονέμουμε την πιστοποίηση “No Food Waste” στη Mitsopoulos-The Meat Family, την πρώτη εταιρεία στο πεδίο της μεταποίησης κρέατος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, μια εταιρεία που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η υπευθυνότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρχουν. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τον κλάδο και ενισχύουν τη συλλογική προσπάθεια για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων».

Η Ευαγγελία Μήλεση, Quality Assurance Manager της εταιρείας Mitsopoulos-The Meat Family δήλωσε: «Η πιστοποίηση “No Food Waste” από την TÜV AUSTRIA αποτελεί για εμάς μια σημαντική διάκριση, που επιβεβαιώνει έμπρακτα την πολυετή στρατηγική μας για υπεύθυνη διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη. Στη Mitsopoulos-The Meat Family, η μείωση της σπατάλης τροφίμων δεν είναι απλώς μια δέσμευση, είναι βασικό στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας και της καθημερινής μας λειτουργίας. Μέσα από συνεχή επένδυση σε σύγχρονες διαδικασίες, τεχνολογίες και πρακτικές, μειώνουμε συστηματικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ενισχύουμε τη συμβολή μας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Η συνεργασία μας με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό όπως η TÜV AUSTRIA ενδυναμώνει τη θέση μας ως υπεύθυνου και σύγχρονου παραγωγού, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρχει με ουσιαστική περιβαλλοντική και κοινωνική αξία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση αυτής της πορείας, συμβάλλοντας ενεργά σε ένα μέλλον με λιγότερη σπατάλη και περισσότερη υπευθυνότητα».

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, μέσω του σχήματος «No Food Waste», όπως σημειώνει, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και ειδικότερα του στόχου 12.3, που αφορά τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2030. Η πιστοποίηση της Mitsopoulos-The Meat Family αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ