BioHub: Νέα μονάδα για βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας στο Ludwigshafen από τη BASF

Η BASF Agricultural Solutions έθεσε νωρίτερα τον Μάιο με επιτυχία σε λειτουργία το BioHub, μια νέα μονάδα ζύμωσης για βιολογικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας, στις εγκαταστάσεις της στο Ludwigshafen. Με μια επένδυση ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η BASF ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της σε βιολογικές καινοτομίες. Τα προϊόντα που παράγονται στη μονάδα περιλαμβάνουν βιολογικά μυκητοκτόνα και βιολογικές επενδύσεις σπόρων, προσφέροντας στους αγρότες πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις, που υποστηρίζουν βιώσιμα, ολοκληρωμένα προγράμματα φυτοπροστασίας.

Το BioHub χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς για τη μετατροπή ανανεώσιμων πρώτων υλών, όπως η γλυκόζη, στα επιθυμητά προϊόντα – μια διαδικασία γνωστή ως ζύμωση. Η παραγωγή βασικών βιολογικών δραστικών ουσιών ξεκίνησε με επιτυχία φέτος, συμπεριλαμβανομένου του βακτηρίου Bacillus amyloliquefaciens, το οποίο αποτελεί τη βάση του βιολογικού μυκητοκτόνου Serifel®, καθώς και του κύριου δομικού συστατικού του Inscalis®, ενός νέου εντομοκτόνου που βασίζεται στο μυκητιακό στέλεχος Penicillium coprobium. Η μεταφορά αυτής της παραγωγικής διαδικασίας εντός της εταιρείας ενισχύει την επιχειρησιακή αριστεία της BASF, αυξάνει την ευελιξία και βελτιώνει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

«Η επιτυχής έναρξη λειτουργίας του BioHub σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στη Βιομηχανική Βιοτεχνολογία για την BASF Agricultural Solutions», δήλωσε η Dr. Melanie Bausen-Wiens, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Agricultural Solutions, υπεύθυνη για την Τεχνολογία. «Με τη μεταφορά της παραγωγής μέσω ζύμωσης εντός της εταιρείας, συνδέουμε άμεσα την ερευνητική μας τεχνογνωσία με τη βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε και να προσαρμόζουμε τις βιοτεχνολογικές καινοτομίες».

«Η παγκόσμια αγορά βιολογικών λύσεων φυτοπροστασίας συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά», δήλωσε ο Maximilian Becker, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Agricultural Solutions, υπεύθυνος για τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. «Με αυτή τη νέα μονάδα ζύμωσης, δημιουργήσαμε μια επεκτάσιμη και ευέλικτη πλατφόρμα, η οποία μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το χαρτοφυλάκιό μας BioSolutions, διασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή και αξιόπιστη προμήθεια για τους πελάτες μας».