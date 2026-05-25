ΔΟΒ προς Σχοινά και Ζέρβα: Να στηριχθούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού στα εκκοκκιστήρια

Συνάντηση με τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, είχε η διοίκηση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Ευθύμιο Φωτεινό, την Τρίτη 19 Μαΐου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Φωτεινός τόνισε ότι το βαμβάκι αποτελεί στρατηγικό προϊόν μεγάλης σημασίας για την Εθνική μας οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξή της, δικαίως αποκαλείται «Βασιλιάς του Κάμπου», συγκαταλέγεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς αγροτικούς κλάδους, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η Διοίκηση της ΔΟΒ παρουσίασε, επίσης, στον κ. Υπουργό την οργάνωση του κλάδου, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «EUCOTTON» αλλά και τον ενημέρωσε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως:

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της βαμβακοκαλλιέργειας, και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με τους αυξημένους περιβαλλοντικούς περιορισμούς

Η εκπαίδευση των παραγωγών στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές της γεωργίας ακριβείας με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της καλλιέργειας και τη βέλτιστη διαχείριση της άρδευσης.

Η υπεράσπιση των φυσικών ινών, όπως το βαμβάκι, στη νομοθεσία που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τον Υπολογισμό Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος (PEF).

Η στήριξη επενδύσεων εκσυγχρονισμού για τις επιχειρήσεις εκκόκκισης.

Η υποστήριξη των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, επίσης, με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, με ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα.

Από την πλευρά της ΔΟΒ συμμετείχαν ο αναπληρωτής πρόεδρος, Αντώνης Σιάρκος, ο γενικός γραμματέας, Βασίλης Γιαννάκος, ο ταμίας της Διεπαγγελματικής και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου και το μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΒ και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος (ECA), Δημήτρης Πολύχρονος.