Η «Ύπαιθρος Χώρα» ανοίγει ψηφιακά τα φτερά της – Ο λόγος στους φορείς

Ένα νέο κεφάλαιο στην ενημέρωση για τον ελληνικό αγροτικό χώρο, με το πρώτο της ηλεκτρονικό φύλλο ανοίγει από αυτή την εβδομάδα η «Ύπαιθρος Χώρα». Με αφορμή τη νέα ψηφιακή εποχή, στελέχη και φορείς του αγροτικού τομέα εκφράζουν τις ευχές τους για τη συνέχεια, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στο εγχείρημα. Το ηλεκτρονικό φύλλο φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά στους αναγνώστες τις ιστορίες των παραγωγών, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που γεννά καθημερινά η ελληνική ύπαιθρος, προσφέροντας ταχύτητα, εγκυρότητα και πλήρη προσβασιμότητα στο περιεχόμενο.

Η «ΥΧ» δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συνεργατών και των αναγνωστών της, με αμεσότητα και συνέπεια, προβάλλοντας καλές πρακτικές, καινοτομία και συνεργασίες. Με συμμάχους αυτούς που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους παραγωγούς, δίνοντας φωνή στη ζωή της ελληνικής υπαίθρου.

Σπύρος Μάμαλης, πρόεδρος ΕΛΓΟ Δήμητρα

Σε μια εποχή όπου η σταθερά είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας, τα μέσα επικοινωνίας καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση στο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Ως εκ τούτου, η πληροφόρηση αποτελεί το βασικό εργαλείο μόχλευσης και εξέλιξης της κοινωνίας. Η ενημέρωση αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια και ασκεί υψηλότερο αντίκτυπο στην αναπροσαρμογή της δημόσιας σφαίρας.

Η ανάπτυξη ψηφιακών μέσων επικοινωνίας με δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από τον χώρο, αποτελεί τη μετεξέλιξη της παροχής γνώσης και πληροφόρησης και στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Ένας τομέας, που έχει ανάγκη την πληροφόρηση τόσο για τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και για την άμεση βοήθεια σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας.

Η έκδοση της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» σε ψηφιακή μορφή υπηρετεί ακριβώς αυτή την ανάγκη, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πληροφόρησης και αμφίδρομης επικοινωνίας σε ένα χρονικό ορίζοντα, που αντανακλά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της αγροτικής οικονομίας, ως απάντηση στις αγωνίες του αγροτικού κόσμου για το μέλλον του.

Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας και σας εύχομαι μια ευτυχισμένη και παραγωγική χρονιά.

Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα τη μετάβαση της «Υπαίθρου Χώρας» στην ψηφιακή εποχή, γεγονός που αποτελεί αυτονόητη εξέλιξη και αναγκαία προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα.

Πλέον όλοι μας χρησιμοποιούμε συνεχώς ψηφιακά μέσα στην καθημερινότητά μας και, με τον τρόπο αυτόν, τόσο η διάχυση της πληροφορίας γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά όσο και το κοινό στο οποίο αυτή απευθύνεται πολυπληθέστερο. Η ενημέρωση του αγροτικού τομέα είναι πολύ σημαντική παράμετρος, την οποία συχνά παραγνωρίζουμε. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γνώση είναι δύναμη και, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο Έλληνας αγρότης χρειάζεται πρόσβαση σε πληροφορία, που θα του επιτρέψει να λάβει τις σωστές αποφάσεις.

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, που η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τίθεται καθημερινά υπό αμφισβήτηση, η αξιοποίηση της πληροφορίας θα επιτρέψει στον αγρότη να κάνει τις ενδεδειγμένες κινήσεις, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση του αποτελέσματος της δραστηριότητάς του. Με την έννοια αυτή, η μετάβαση της «Υπαίθρου Χώρας» στην ψηφιακή εποχή αποτελεί μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να στείλω στους αναγνώστες της «Υπαίθρου Χώρας» τις θερμότερες ευχές μου για το 2026, με υγεία σε αυτούς και τις οικογένειές τους.

Γεώργιος Ντούτσιας, πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

Ως Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς αλλά και προσωπικά, θα ήθελα να συγχαρώ την «Ύπαιθρο Χώρα», ένα από τα πλέον έγκυρα και διαχρονικά φύλλα αναφοράς για την ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου, για τη µετάβασή της σε µια νέα, αποκλειστικά ψηφιακή εποχή.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήµα εκσυγχρονισµού, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγροτικής πραγµατικότητας και ενισχύει τον ρόλο της άµεσης και αξιόπιστης πληροφόρησης.

Για τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς, έναν κατ΄εξοχήν εξωστρεφή κλάδο, όπως και για το σύνολο του αγροτικού τοµέα, η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση αποτελεί κρίσιµο παράγοντα κατανόησης των εξελίξεων, προγραµµατισµού και ανάπτυξης. Οι παραγωγοί µας καλούνται καθηµερινά να ανταποκριθούν σε ταχύτατες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Είμαι βέβαιος ότι η «Ύπαιθρος Χώρα» θα συνεχίσει και στη νέα ψηφιακή της µορφή, να στέκεται αξιόπιστος σύµµαχος του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς και γενικότερα της ελληνικής γεωργίας. Εύχοµαι το 2026 να είναι µια χρονιά προόδου, συνεργασίας και αισιοδοξίας για όλους µας.

Κωνσταντίνος Κουτσιούμπης, πρόεδρος ΣΕΒΙΤΕΛ

Η μετάβαση της «Υπαίθρου Χώρας» στη νέα ψηφιακή εποχή σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ενημέρωση του αγροδιατροφικού τομέα και ειδικότερα για τον κλάδο του ελαιολάδου. Σε μια περίοδο όπου η ελαιοκομία και η βιομηχανία τυποποίησης ελαιολάδου καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας, ιχνηλασιμότητας, εξωστρέφειας και βιωσιμότητας, η έγκυρη και άμεση ενημέρωση αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Η ψηφιακή πορεία της «Υπαίθρου Χώρας» εξασφαλίζει την πρόσβαση των παραγωγών, των τυποποιητών και των επιχειρήσεων σε αξιόπιστη πληροφόρηση, νέες τάσεις της αγοράς, κανονιστικές εξελίξεις και καινοτόμες πρακτικές, που προσθέτουν αξία στο ελληνικό ελαιόλαδο.

Παράλληλα, δημιουργεί έναν χώρο διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών, απαραίτητο για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου διεθνώς. Με την έναρξη της νέας χρονιάς, εύχομαι η «Ύπαιθρος Χώρα» να συνεχίσει με δυναμισμό και αξιοπιστία να στηρίζει την ελαιοκομία και την τυποποίηση ελαιολάδου, συμβάλλοντας σε ένα μέλλον ποιότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική ύπαιθρο.

Αθανάσιος Τσούτσας, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Σε μία εποχή όπου τα γεγονότα και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, ο ρόλος της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης για όλους τους «κρίκους» στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι και σε αυτό το νέο «ψηφιακό» της ξεκίνημα, η εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» θα αποτελέσει πολύτιμο συνεργάτη για αγρότες και πολίτες που αναζητούν μια έγκυρη και υπεύθυνη πηγή ενημέρωσης, καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων, ειδήσεων και νέων πολιτικών για τα αγροτικά θέματα στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Το 2026 ξεκινάει με μεγάλες προκλήσεις και ελπίδες για ένα καινούριο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία. Εκ μέρους του Δ.Σ. και των στελεχών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ) εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά και το νέο έτος να φέρει σε όλους Υγεία, Αγάπη και Επιτυχίες!

Στέλλιος Μπουτάρης, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου

Η «Ύπαιθρος Χώρα» περνά σε μια νέα εποχή, όπου η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ουσιαστικό εργαλείο ενδυνάμωσης της ελληνικής υπαίθρου. Στην επόμενη μέρα, η έγκυρη και άμεση πληροφόρηση μπορεί να φτάνει παντού: Στον αγρό, στο χωράφι, στον συνεταιρισμό, στον νέο άνθρωπο που επιλέγει να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα.

Σήμερα, ο ρόλος της ενημέρωσης στον αγροτικό κόσμο είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Οι παραγωγοί καλούνται να ανταποκριθούν σε προκλήσεις, που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τις νέες τεχνολογίες, τις αγορές, τις πολιτικές και τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης. Η αξιόπιστη δημοσιογραφία λειτουργεί ως πυξίδα, μετατρέποντας τη γνώση σε δύναμη και την πληροφορία σε στρατηγική επιλογή.

Με το βλέμμα στη νέα χρονιά, ευχόμαστε η «Ύπαιθρος Χώρα» να συνεχίσει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να στηρίζει έμπρακτα τον άνθρωπο της υπαίθρου. Καλή χρονιά με υγεία, προοπτική και δημιουργία για όλους.

Γιώργος Κομιανός, πρόεδρος Ένωσης Βιολογικών και Οικολογικής Φυτοπροστασίας

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται, θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε. Τα νέα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα και την τάση η φυτοπροστασία να είναι φιλοπεριβαλλοντική. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα ενημέρωσης. Χαίρομαι που η «Ύπαιθρος Χώρα» προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το αποτύπωμά της στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ανάγκη για γρήγορη, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση. Ο αγροτικός κόσμος χρειάζεται αξιόπιστα μέσα, που μπορούν να καλύψουν επαρκώς μια σοβαρή θεματολογία. Ένα καινοτόμο, όπως απαιτούν οι συνθήκες, στρατηγικό σχέδιο για την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, μπορεί να επικοινωνηθεί και να υλοποιηθεί καλύτερα αν έχει το επίπεδο ενημέρωσης που χρειάζεται με τον αγροτικό κόσμο αλλά και με τις αγορές διεθνώς.

Οι προκλήσεις, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι πολύ μεγάλες για το 2026, καθώς έχουμε να διορθώσουμε διαρθρωτικά χρόνια προβλήματα εντός και ευρωπαϊκές αδυναμίες εκτός. Παρ’ όλ’ αυτά, η σημασία που θα δοθεί στη διατροφική επάρκεια, με ταυτόχρονη βιωσιμότητα, μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε σημαντικό ρόλο, αν καταφέρουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι η βάση για αποφάσεις, που θα βοηθήσουν σε ένα καλύτερο αγροτικό αύριο.