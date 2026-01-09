Χαλαρώνουν τα μπλόκα οι αγρότες ενόψει της συνάντησης της Τρίτης – Άνοιξαν Τέμπη και γέφυρα Χαλκίδας

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το «ναι» των αγροτών σε διάλογο και ενόψει της συνάντησής τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μαξίμου.

Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι οι ανοιχτοί δρόμοι, αλλά και να εκπροσωπηθούν όλα τα μπλόκα. Έτσι οι αγρότες σταδιακά χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς, θα τραβήξουν στη άκρη τα τρακτέρ και το Σάββατο στην πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια θα αποφασίσουν σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.

Η επιτροπή θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου. Στόχος είναι ένας ουσιαστικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Οι απαράβατοι όροι της κυβέρνησης

O Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «δηλώσεις του τύπου αυτά είναι, αυτά δίνουμε, δεν οδηγούν πουθενά. Είμαστε ψύχραιμοι, είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα».

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «ο κ. Μητσοτάκης τους περιμένει την Τρίτη, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και να δούμε την επόμενη μέρα μέσα στο νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από την κλιματική αλλαγή και τις διεθνείς συνθήκες ανταγωνισμού».

Η κυβέρνηση βάζει αυστηρό πλαίσιο, με απαράβατους όρους την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων και τον τερματισμό των κινητοποιήσεων.

Ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. «Προφανώς υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Δεν θα έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά είναι οικονομικά».

Στα μέτρα που εξειδίκευσε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά για όσους αγρότες δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θα γίνεται στην αντλία.

Αποχωρούν οι αγρότες από τα Τέμπη και επιστρέφουν στη Νίκαια

Οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις σήραγγες των Τεμπών. Ήδη έχουν αρχίσει να μαζεύουν καρέκλες, τραπέζια και να καθαρίζουν τον χώρο.

Στις 16:00 ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο μπλόκο της Νίκαιας όπου και θα παραμείνουν τα τρακτέρ μέχρι και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας.

Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης στις 16:00.

Το Σάββατο αναμένεται να αποφασίσουν ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους συναδέλφους τους την Τρίτη και θα χαράξουν τη στρατηγική για το πώς θα διαπραγματευτούν στη συνάντηση. Η διαπράγματευση θα ξεκινήσει με τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αφορούν σε συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών. Στα σημεία αυτά δηλώνουν πως δεν είναι ευχαριστημένοι και θα διαπραγματευτούν για καλύτερα αποτέλεσματα.

Ωστόσο, η πρόθεσή τους είναι να θέσουν επί τάπητος και άλλα ζητήματα για τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει απαντήσεις από την κυβέρνηση, όπως το θέμα με τους κτηνοτρόφους για την αποκατάσταση των κοπαδιών και το θέμα του εμβολιασμού.

Άνοιξε ο κόμβος του Μπράλου

Στον Μπράλο, οι αγρότες της Καρδίτσας με τα τρακτέρ τους έφυγαν από τον Ε75 και επιστρέφουν στο μπλόκο στον Ε65.

Περίπου 100 τρακτέρ που είχαν μετακινηθεί χθες από την Καρδίτσα αποχώρησαν από το μπλόκο του Μπράλο, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τζέλα, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, επιστρέφουν προς το μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καρδίτσα όπου θα παραμείνουν.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό, οι οποίοι είχαν ενισχύσει το μπλόκο του Μπράλου τις προηγούμενες ημέρες.

Στο μπλόκο του Μπράλου έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη, ενώ οι αγρότες εξέλεξαν τον Κώστα Ζαρκαδούλα, ως τον αντιπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει τη σύσκεψη της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολλοί καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο αναφέρουν ότι θα θέσουν στο τραπέζι το ζήτημα του εμβολιασμού των κοπαδιών και το θέμα του ρεύματος.

Παραμένει το μπλόκο της Θήβας

Στο σκληρό μπλόκο της Θήβας οι αγρότες θέλουν να συνεχίσουν με κλειστή την εθνική οδό και την παλιά μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι.

Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας. Στις 19:00 αναμένεται νέα σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις τους.

Η εικόνα στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει κλειστή η Αθηνών – Λαμίας καθώς και οι παρακαμπτήριοι, παρά την ικανοποίηση του αιτήματος για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Κατά τη γενική συνέλευση στις 19:00 οι αγρότες θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποφασίσουν αν θα διαρκέσει ο αποκλεισμός για 96 ώρες όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύουν ότι δεν θα είναι μικρότερος των 48 ωρών οι οποίες συμπληρώνονται το πρωί του Σαββάτου.

Συντάσσονται με τα άλλα μπλόκα, γνωρίζουν ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, ωστόσο, όπως λένε τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους.

Αποφασίζουν οι αγρότες στα Μάλγαρα

Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα συμπληρώνει σήμερα 40 μέρες και συμμετέχει στον 48ωρο αποκλεισμό, ενώ αυτή την ώρα παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σήμερα οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, συνεχίζοντας τον αρχικό προγραμματισμό ή αν θα ανοίξουν.

Στη Χαλκηδόνα, έχουν ανοίξει από χθες το βράδυ την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Πέλλας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στον κόμβο της Τρίγλιας, περίπου στις 12.00 αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό.

Στα Πράσινα Φανάρια έχουν διαφοροποιήσει τη θέση τους και δεν θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη του Σαββάτου, αλλά ούτε και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Σιάτιστα: Κλειστή η Εγνατία στο μπλόκο των αγροτών στην Μπάρα – έκλεισαν και την παρακαμπτήριο στην παλιά Εθνική Οδό

Κλειστή παραμένει από χθες η Εγνατία οδός στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, ενώ και σήμερα από τις 12 το μεσημέρι οι αγρότες έκλεισαν στο ίδιο σημείο και την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης- Καστοριάς. Η απόφαση των αγροτών είναι να παραμείνει η παρακαμπτήριος οδός κλειστή μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Τι γίνεται στα τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Από χθες στις 12:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των ι.χ επιβατικών οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Πηγή: ΕΡΤ