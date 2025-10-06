Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης βραβεύεται για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις

Σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στo Ζάππειο Μέγαρο, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. τιμήθηκε με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος, στο Circular Gaia Symposium, για τις εξαιρετικές επιδόσεις της στον τομέα της βιωσιμότητας και της κυκλικής παραγωγής.

Το βραβείο παρέδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στον κ. Νικόλαο Μπήλιο, Διευθυντή εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική δέσμευση της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης στην προστασία του περιβάλλοντος και την καινοτομία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Δήλωση του κ. Νικολάου Μπήλιου: «Η βράβευση αυτή αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη. Στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης επενδύουμε συστηματικά σε τεχνολογίες και πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής. Ευχαριστούμε θερμά τον EPLO και το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος για την αναγνώριση.»

Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης: «Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης αποτελεί πρότυπο για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συνδυαστεί με την επιχειρηματική αριστεία. Η Πολιτεία στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση στους τομείς της βιομηχανικής μεταποίησης της ελληνικής οικονομίας.»

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής, εφαρμόζοντας πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωσης και εξοικονόμησης πόρων, με στόχο ένα πιο πράσινο και υπεύθυνο μέλλον.