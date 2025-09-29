Βασιλική Καζάζη – TÜV NORD Ελλάδας: Γιατί είναι σημαντική η ανεξάρτητη διασφάλιση στο real estate

Η κα Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η κα Καζάζη έλαβε μέρος στην κεντρική θεματική συζήτηση με τίτλο: «Το μεγάλο comeback της ιδιωτικής κατασκευής: Οι μεγάλες επενδύσεις στο Real Estate της χώρας», πλαισιωμένη από κορυφαία στελέχη του κλάδου όπως:

Νικόλαο – Ιωάννη Δήμτσα, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, DIMAND

Γεώργιο Στρατηγό, Executive Director, Hard Rock Athens IRC SA

Φώτη Γιόφτσιο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο, Ten Brinke Hellas

Costanzo Graffi, Europe Contractors Partnerships Lead, AECOM

Στην τοποθέτησή της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας υπογράμμισε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα σταυροδρόμι μεγάλων ευκαιριών αλλά και σύνθετων προκλήσεων, όπως η αύξηση του κόστους πρώτων υλών, η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η κα Καζάζη ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο των φορέων, όπως η TÜV NORD Ελλάδας, στη σύγχρονη εποχή, σημειώνοντας πως «ο φορέας ελέγχου έχει μετεξελιχθεί σε έναν ανεξάρτητο συνεργάτη και εγγυητή ενός έργου».

Παράλληλα, τόνισε ότι η συμβολή του ξεκινά από την αρχή ενός έργου, φέρνοντας διαφάνεια, συνεχίζεται κατά την εκτέλεσή του με μείωση του ρίσκου, και ολοκληρώνεται με τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του τελικού αποτελέσματος.



Αναφερόμενη στη νέα εποχή του real estate, σημείωσε ότι η μετατροπή ενός έργου σε επενδυτικό asset εξαρτάται από την βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το real estate δεν είναι μόνο τετραγωνικά. Είναι οι πόλεις μας, η καθημερινότητά μας και γι’ αυτό θα πρέπει να φέρει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Να δημιουργήσει προσιτή κατοικία και θέσεις εργασίας».

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ειδοποίησης (early warning system) που προσφέρει η ανεξάρτητη διασφάλιση σε όλα τα στάδια ενός έργου, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την ποιότητα στον κλάδο των κατασκευών.

