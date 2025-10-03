H Corteva «σπάει» στα δύο: New Corteva και SpinCo

Η Corteva, που δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλον τον κόσμο στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας, ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ένα σχέδιο διάσπασης της εταιρείας σε δύο ανεξάρτητες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο οντότητες. Μετά την αναδιάρθρωση θα προκύψει η New Corteva, η οποία θα περιλαμβάνει την τρέχουσα δραστηριότητα παραγωγής προϊόντων φυτοπροστασίας (Crop Protection) και η SpinCo, η οποία θα συμπεριλάβει τη δραστηριότητα παραγωγής σπόρων (Seed), μαζί με την ιστορική μάρκα Pioneer®.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Corteva, Chuck Magro, τόνισε τη στρατηγική χρονική στιγμή της απόφασης, σημειώνοντας ότι οι αγορές σπόρων και φυτοπροστασίας έχουν εξελιχθεί σε σημείο όπου οι ευκαιρίες για τους δύο τομείς είναι πλέον «διαφορετικές». Ο διαχωρισμός έχει ως στόχο να προσφέρει και στις δύο νέες εταιρείες ισχυρότερη στρατηγική και λειτουργική εστίαση, μαζί με μια προσαρμοσμένη στρατηγική κατανομής κεφαλαίου για την αξιοποίηση ξεχωριστών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης.

«Αυτή η διάσπαση θα επιτρέψει και στις δύο επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, εστιάζοντας στις δικές τους προτεραιότητες», δήλωσε ο κ. Magro. Και πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, θεωρούμε αυτή τη διάσπαση ως το λογικό επόμενο βήμα στην πορεία ανάπτυξής τους».

Η διάσπαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω της απόσχισης της SpinCo, η οποία προορίζεται να χαρακτηριστεί ως αφορολόγητη συναλλαγή για σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας των ΗΠΑ για τους μετόχους της Corteva.

Η New Corteva, η επιχείρηση προϊόντων φυτοπροστασίας, προβλέπεται να πραγματοποιήσει καθαρές πωλήσεις ύψους 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, ή το 44% του συνόλου των πωλήσεων της Corteva. Αυτή η οντότητα θα επικεντρωθεί στην επιχειρησιακή αριστεία, σε μια βελτιστοποιημένη αλυσίδα εφοδιασμού και σε διαφοροποιημένες, καινοτόμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του ταχύτερα αναπτυσσόμενου τμήματος του κλάδου: Τα βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας. Ο σημερινός πρόεδρος της Corteva, Greg Page, θα γίνει πρόεδρος της New Corteva μετά τον διαχωρισμό. Η εταιρεία θα διατηρήσει, επίσης, τις παλαιότερες υποχρεώσεις της μητρικής.

Η SpinCo, η επιχείρηση παραγωγής σπόρων, προβλέπεται να αποφέρει καθαρές πωλήσεις ύψους 9,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, που αντιπροσωπεύουν το 56% του συνόλου των πωλήσεων της Corteva. Θέτοντας ως στόχο να γίνει «απαράμιλλη καινοτόμος», η SpinCo θα αξιοποιήσει την προηγμένη βιοτεχνολογία και την εκατονταετή παράδοση της μάρκας Pioneer®. Ο τρέχων διευθύνων σύμβουλος της Corteva, Chuck Magro, θα μεταβεί στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της SpinCo. Η εταιρεία θα στοχεύσει σε ευκαιρίες ανάπτυξης στους τομείς της αδειοδότησης, του υβριδικού σιταριού, των βιοκαυσίμων και της γονιδιακής επεξεργασίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της τελικής έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο και της έκδοσης ευνοϊκής φορολογικής γνωμοδότησης από τις ΗΠΑ.

Η αρχική αντίδραση της αγοράς στην επίσημη ανακοίνωση του διαχωρισμού ήταν ιδιαίτερα αρνητική, με τη μετοχή να σημειώνει σημαντική πτώση λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για πιθανές διαταραχές στη λειτουργία και τη διατήρηση των παλαιών υποχρεώσεων από τη New Corteva.