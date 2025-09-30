Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία άνοιξε τις πόρτες της φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην κουλτούρα της μπύρας

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε ενεργά και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια αυθεντική εμπειρία στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Πάνω από 300 επισκέπτες και λάτρεις της μπύρας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής των αγαπημένων τους προϊόντων και τους ανθρώπους πίσω από αυτά. Με ξεναγήσεις στους χώρους παραγωγής, sessions γευσιγνωσίας και δοκιμές μπύρας, οι επισκέπτες βίωσαν μια εμπειρία που συνδύαζε ανακάλυψη, απόλαυση και διασκέδαση σε γιορτινό κλίμα.

Η δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», που υλοποιείται από το 2018 με μεγάλη επιτυχία, συνεχίζει να φέρνει κοντά ζυθοποιούς και καταναλωτές, αναδεικνύοντας τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά τη ζυθοποίηση, τη διαδικασία παραγωγής, τα χαρακτηριστικά των διάφορων κατηγοριών μπύρας, αλλά και συνολικά την πλούσια κουλτούρα που συνοδεύει την μπύρα.

Με αυτή τη δράση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να «ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». Μέσα από πρωτοβουλίες με επίκεντρο την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο της μπύρας, μοιράζεται το πάθος των ανθρώπων της, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν γνώση και απόλαυση.