IFOAM Organics Europe: Στήριξη για τη βιολογική γεωργία το νέο Σχέδιο Δράσης της Κομισιόν για τα λιπάσματα

Η IFOAM Organics Europe, οργανισμός-ομπρέλα για τα βιολογικά της ΕΕ, με ανακοίνωσή της, χαιρετίζει στοιχεία του νέου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα λιπάσματα, καθώς αυτό αναγνωρίζει τη συμβολή της βιολογικής γεωργίας στη μείωση της εξάρτησης από συνθετικά λιπάσματα και στην ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης θρεπτικών στοιχείων.

Όπως σημειώνει, η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους μέσω του «κλεισίματος των κύκλων θρεπτικών στοιχείων» και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων. Ο πρόεδρος της IFOAM Organics Europe, Jan Plagge, μάλιστα, υπογράμμισε ότι «η επίτευξη 25% βιολογικής γεωργικής γης θα μείωνε τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων κατά 2,7 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή 26% του συνόλου που θα χρησιμοποιούνταν χωρίς τη βιολογική γεωργία».

Ο ίδιος τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τη συσσωρευμένη εμπειρία των βιολογικών παραγωγών στην προτεραιοποίηση της υγείας του εδάφους, στη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές εισροές και στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, η IFOAM χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για ενθάρρυνση των κρατών μελών ώστε να ενισχύσουν τη στήριξη προς τη βιολογική γεωργία στο πλαίσιο της ΚΑΠ, καθώς και την ανάδειξή της στις κατευθυντήριες γραμμές για την ΚΑΠ μετά το 2027.

Ωστόσο, η οργάνωση εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για προτάσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική νομοθεσία, με έμφαση στην Οδηγία για τα Νιτρικά. Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της, Eduardo Cuoco, για τους βιοκαλλιεργητές η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί «θεμέλιο λίθο για τη διασφάλιση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται η παραγωγή τροφίμων» και δεν πρέπει να αποδυναμωθεί στο όνομα της απλοποίησης.

Παράλληλα, η IFOAM προειδοποιεί και για πολιτικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση ή ενίσχυση των αλυσίδων παραγωγής συνθετικών λιπασμάτων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις ενδέχεται να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη εξάρτηση από το υπάρχον σύστημα. Η σταδιακή μείωση της παραγωγής και χρήσης συνθετικών λιπασμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης, έρχεται ως αντιπρόταση από τον φορέα, ως βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των δομικών αιτιών της εξάρτησης από τις εισαγωγές.