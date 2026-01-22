Κρήτη: Παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από τη νόσο της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης.

Παρ’ ότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 23-01-2026 έως την Πέμπτη 05-02-2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Πηγή: ertnews.gr