Κεντρική Μακεδονία: Καλλιέργεια υπό πίεση το καλαμπόκι στο Κιλκίς

Ενα αγροτικό προϊόν που έχει βαθιές ρίζες και ξεχωριστή θέση στην κοινωνική και οικονομική δομή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου των Μουριών Κιλκίς είναι το καλαμπόκι. Η παραγωγική διάστασή της καλλιέργειας για τους κατοίκους είναι μεγάλη, καθώς συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομία, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία τόσο στην πρωτογενή παραγωγή –στις επόμενες φάσεις της μεταποίησης– όσο και στην κτηνοτροφία.

Αν και πριν από σχεδόν μία δεκαετία καλλιεργούνταν πάνω από 20.000 στρέμματα καλαμποκιού για αραβόσιτο, αλλά και ζωοτροφές, σήμερα οι εκτάσεις με το προϊόν έχουν μειωθεί σημαντικά, αφού το κόστος της καλλιέργειας είναι δυσβάσταχτο και οι εμπορικές τιμές δεν ανταποκρίνονται στα βάρη των παραγωγών.

Μόνο στην Κοινότητα του Σ.Σ. Μουριών, που αποτελείται από πέντε οικισμούς, οι εκτάσεις φτάνουν πια τα 3.000 στρ. από τα 10.000 στρ. που ήταν κάποτε, όπως λέει χαρακτηριστικά ο παραγωγός και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Ευστάθιος Καρυπίδης.

«Φέρνει εισοδήματα στον παραγωγό, αλλά όχι τόσα ώστε να είναι ικανοποιημένος. Η τιμή είναι σήμερα περιορισμένη και είμαστε από τους τελευταίους “θαρραλέους” που αντιστέκονται στα αυξημένα κόστη της καλλιέργειας», τονίζει ο ίδιος και εξηγεί ότι «οι περισσότεροι το έχουν γυρίσει στο σιτάρι, τον ηλίανθο και στα κτηνοτροφικά φυτά».

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Μπέλες», Ελευθέριο Αργυρόπουλο, η παραγωγή έχει μεν πέσει, αλλά εξακολουθούν να καλλιεργούνται χιλιάδες στρέμματα, τα οποία βοηθούν στην οικονομία του τόπου. «Πολλοί αγρότες ασχολούνται με το καλαμπόκι, είτε αποκλειστικά είτε ως εναλλακτική καλλιέργεια, και μάλιστα κατέχουν πολλά στρέμματα. Το καλαμπόκι είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση του αγρότη και της περιοχής. Κατέχει ξεχωριστή θέση στην οικονομία του τόπου, αφού διαθέτουμε την πρώτη ύλη για το τάισμα των ζώων, ενώ είναι είδος που μπορεί να θρέψει και τον άνθρωπο», σημειώνει ο κ. Αργυρόπουλος.

Το καλαμπόκι, ως παραδοσιακό αγροτικό προϊόν του Κιλκίς, αποτελεί συν τοις άλλοις και στοιχείο τοπικής ταυτότητας. Η καλλιέργειά του είχε ξεκινήσει εντατικά περίπου από τις αρχές του 1980, οπότε κι άρχισαν οι αγρότες να σπέρνουν επαγγελματικά καλαμπόκι και κάθε χρόνο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονταν γεωμετρικά.