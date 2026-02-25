Ημαθία: Ζητούν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις από τον παγετό οι αγρότες Ροδοχωρίου

Την έντονη ανησυχία για τις αποζημιώσεις από τους περσινούς ανοιξιάτικους παγετούς που έπληξαν τις κερασιές, τις μηλιές κ.ά. εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Ροδοχωρίου “Βέρμιο” στην Ημαθία.

Οι αγρότες εκφράζουν με ανακοίνωσή τους τη συνεχιζόμενη έλλειψη επίσημης και έγγραφης ενημέρωσης σχετικά με την πορεία των αποζημιώσεων, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα αποζημίωσης, ποιος μηχανισμός θα εφαρμοστεί, αν έχει δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο και πότε θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, που αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πληρωμή. Την ίδια στιγμή διακινούνται πληροφορίες για καταβολές αποζημιώσεων έως το Πάσχα, χωρίς καμία επίσημη επιβεβαίωση».

Παράλληλα, αναφέρουν ότι εκκρεμεί η καταβολή αποζημιώσεων του προγράμματος ad hoc για τα μήλα Ροδοχωρίου (ενίσχυση έτους 2023), με αρκετούς παραγωγούς να παραμένουν απλήρωτοι, γεγονός που επιβαρύνει – όπως τονίζει ο Αγροτικός Σύλλογος – ακόμη περισσότερο την ήδη ασφυκτική οικονομική κατάσταση στον πρωτογενή τομέα της περιοχής”.

«Ζητούμε άμεση, σαφή και επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια, τη ΔΑΟΚ και το υπουργείο για όλες τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι αγρότες του Ροδοχωρίου.