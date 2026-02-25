Στον Εισαγγελέα σήμερα ο 51χρονος κτηνοτρόφος που συνελήφθη για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα ο 51χρονος κτηνοτρόφος από την παρακάρλια περιοχή, ο οποίος συνελήφθη για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας, την ώρα που οι παραγωγοί της περιοχής κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Η σύλληψη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο Ριζομύλου–Καναλίων Μαγνησίας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να έχει βγάλει τα γίδια του για βοσκή, παρά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα μεταξύ Ριζόμυλου και Στεφανοβικείου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Βελεστίνου και, με εντολή εισαγγελέα, κρατήθηκε. Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη στη Μαγνησία για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως «δεν μπορούσα να βλέπω τα ζώα μου να λιμοκτονούν», υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε απόγνωση, όπως και πολλοί συνάδελφοί του. Δεν προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις μονάδες τους ανεπηρέαστες από τη ζωονόσο δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, όπου η ευλογιά έχει αποδεκατίσει σχεδόν το σύνολο των μονάδων, όσοι παραμένουν ενεργοί μιλούν για οικονομική ασφυξία.

Η πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, Χαράλαμπος Μπιλλίνης. Επισήμανε δυσλειτουργίες απολυμαντικών σταθμών και κινδύνους από παράνομες μετακινήσεις ζώων, ζητώντας άμεσες λύσεις για αποτροπή νέας έξαρσης.

