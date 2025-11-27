Ημερίδα & Διαγωνισμός EWA 2025 – Οι γυναίκες που καινοτομούν στην Αγροδιατροφή έδωσαν τη δική τους απάντηση στην κλιματική κρίση

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο

«Κλιματική Αλλαγή και Αγροδιατροφή: Προσαρμογή, Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα», την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στον πολυχώρο ΑΤΡΑΚΤΟΣ στην Αθήνα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον AWomanCanBe.org σε συνεργασία με το EIT Food, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο φέτος αποτέλεσε Training Associate του προγράμματος. Η ημερίδα εντάχθηκε στις δράσεις του EU Climate Pact, ενώ Μέγας Χορηγός ήταν η εταιρεία Nikolopoulou Foods.

Μια ημέρα αφιερωμένη στην κλιματική δράση & τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Την εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης καθώς και η Αντιπρύτανις Χρυσή Λασπίδου, η οποία πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία με τίτλο: «Από την Κλιματική Κρίση στη Βιώσιμη Ευημερία: Ο Ρόλος της Καινοτομίας και της Εκπαίδευσης στον Αγροδιατροφικό Μετασχηματισμό».

Ακολούθησαν δύο πάνελ συζήτησης για τις προκλήσεις και τις λύσεις που προκύπτουν στον αγροδιατροφικό τομέα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, με τη συμβολή ειδικών από την έρευνα, την πιστοποίηση, την ενέργεια, τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη παραγωγή.

Pitching Event – Όταν οι ιδέες παίρνουν θέση στο μέλλον

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε Pitching Event, όπου oι συμμετέχουσες του προγράμματος EWA – Empowering Women in Agrifood, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες μπροστά σε κριτική επιτροπή και κοινό, διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 15.000€.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, 10 γυναίκες start-upers έλαβαν για 6 μήνες, συνεχή υποστήριξη για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των ιδεών τους, μέσω online training και εξατομικευμένου mentoring. Παράλληλα απέκτησαν πρόσβαση σε επενδυτές, ειδικούς και επιχειρηματίες που τις βοήθησαν να εξελίξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Το πρώτο βραβείο και τα 10.000€ πήρε η Αναστασία Φουντούλη από τη Θεσσαλία, με την επιχειρηματική ιδέα Cricketos (αξιοποίηση εδώδιμων εντόμων ως πηγή βιώσιμης πρωτεΐνης). Η ίδια δήλωσε: «Η διάκριση αυτή ενισχύει την αποστολή της εταιρείας να παρέχει στους καταναλωτές οικολογικό λίπασμα που ταυτόχρονα δρα και ως εδαφοβελτιωτικό, και βιώσιμη πρωτείνη για τα κατοικίδια μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εντόμων. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλία στη μετάβαση σε πιο κυκλικά αγροδιατροφικά συστήματα, μέσω της αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων για τη δημιουργία νέων, ποιοτικών προϊόντων.

Ευχαριστώ θερμά τον οργανισμό A Woman Can Be για την υποστήριξη και διοργάνωση του προγράμματος καθώς και τους καθηγητές του One Planet Thessaly του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπαίδευση και καθοδήγηση που μας παρείχαν σε θέματα επιχειρηματικότητας.»

Το 2ο Βραβείο “Nikolopoulou Foods Award” – 5.000€

κατέκτησε η Χρυσή Παπαγιαννάκη, με την επιχειρηματική ιδέα PestAgroFoodNIR

(φορητή συσκευή για την εκτίμηση παρουσίας φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα) και δήλωσε ότι το βραβείο αυτό θα υποστηρίξει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη της επιχειρηματικής της ιδέας και θα διευκολύνει τη διεκδίκηση μελλοντικών χρηματοδοτήσεων για τη δημιουργία του πρώτου πρωτοτύπου.

Την 3η θέση και το εισιτήριο για συμμετοχή στο «Women in Agrifood Summit» στη Βαρσοβία, κέρδισε η επιχειρηματίας Julija Volobujeva συνιδρύτρια της PeaceByPeas με ελληνικό τέμπε ρεβυθιού και σόγιας.

Οι παρουσιάσεις αξιολογήθηκαν από τριμελή επιτροπή κριτών, ενώ ιδιαίτερη απήχηση είχε η Idea Showcase Zone, όπου οι mentees έστησαν τα “περίπτερά” τους και παρουσίασαν ζωντανά δείγματα και πρωτότυπα προϊόντα.

Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβαν οι συνιδρύτριες του AWomanCanBe.org, Βανέσα Αρχοντίδου και Αγγελική Πανταζή καθώς και η project leader του προγράμματος Κωνσταντίνα Τογκαρίδου.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν (με σειρά ομιλίας στα πάνελ) οι:

Βασίλης Ζόραπας, Προϊστάμενος Τμήματος Υδρογεωλογίας & Υδρολογίας ΕΑΓΜΕ, Μαριαλένα Κανελλοπούλου, Head of Sustainability & System Certification Division COSMOCERT SA, Γιάννης Σταματονικολός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Επικεφαλής Ευρώπης του SDSN Youth των Ηνωμένων Εθνών, Βούλα Τσιάρα, στέλεχος Διεύθυνσης Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Νικόλαος Κατσούλας, Πρόεδρος τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Φιλιππακόπουλος, γενικός διευθυντής της ICG AE, Ελένη Παππά, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Open Farm, Ιωάννης Σενκό, μελισσοκόμος beezeus ιδρυτής Vomvos ecobuzz, συνεταιρισμού ApisEra, Τα πάνελ συζήτησης συντόνισαν η δημοσιογράφος Χριστίνα Γιαβάσογλου (ESG Stories) και η Βικτωρία Αποστολοπούλου, αρχισυντάκτρια στην αγροτική εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα.