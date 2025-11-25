Σεμινάριο για την αγροτική καινοτομία από το ΔΠΘ – Στο επίκεντρο θερμοκήπια, υδροπονία και ενεργειακή αναβάθμιση

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως επικεφαλής εταίρος του πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα, #DigiAgriFood, διοργανώνει ανοιχτό διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

«Επιχειρηματικές Δυνατότητες στον Αγροτικό Τομέα: Θερμοκηπιακές & Υδροπονικές Εγκαταστάσεις – Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων»,

την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, και ώρες 10:00–11:30.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση:

νέων αγροτών που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ή κατασκευή θερμοκηπιακών μονάδων,

επαγγελματιών του τομέα γεωργικής παραγωγής σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον,

παρέχοντας παράλληλα βασικά στοιχεία σχετικά με τις θερμοκηπιακές και υδροπονικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, με σκοπό την ενημέρωσή τους γύρω από τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν πραγματικές εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης θερμοκηπίων, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας του Κόμβου DigiAgriFood: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Θερμοκηπιακών Εγκαταστάσεων»,

με απώτερο στόχο τη μείωση των ετήσιων λειτουργικών δαπανών και του κόστους συντήρησης των θερμοκηπίων.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και απευθύνεται κυρίως σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, γεωργικούς συμβούλους, γεωπόνους και λοιπούς επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα.

Απαραίτητη η εγγραφή στο σύνδεσμο https://forms.gle/HkF4g29p3JLmd7wP8 έως 01/12/2025, ώστε να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους ο σύνδεσμος παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Zoom:

Περισσότερες πληροφορίες:

Website: https://digiagrifood.gr