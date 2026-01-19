Ημερίδα στα Σπάτα για το Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με τους Μελισσοκομικούς Συλλόγους της Αττικής, διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα το Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο (ΕΜΜ), στο πλαίσιο των πρόσφατων αλλαγών του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη μελισσοκομία.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση των μελισσοκόμων σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΜΜ, μέσω της οποίας καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων. Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες μελισσοκόμους.

Στοιχεία ημερίδας:

Ημερομηνία: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 18:00 – 21:00

Χώρος: Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας», Σπάτα Αττικής

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν:

το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου,

οι υποχρεώσεις και οι προθεσμίες των μελισσοκόμων,

πρακτικές οδηγίες για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας, καθώς και συχνά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν. Η παρακολούθηση της ημερίδας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την έγκαιρη και ορθή συμμόρφωση των μελισσοκόμων με τις νέες διοικητικές και ψηφιακές υποχρεώσεις.

Χορηγός της ημερίδας είναι η εταιρεία Κύρκα Μελισσοκομικός Κύκλος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας και οι εισηγητές περιλαμβάνονται στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.