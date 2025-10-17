Μέχρι σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές του πριμ κυψελών, συνολικού ύψους 11,38 εκατ. ευρώ, σε 8.166 δικαιούχους μελισσοκόμους. Οι ενισχύσεις αφορούν το πρόγραμμα «Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών» και χρηματοδοτούνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023–2027.

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα θα λάβουν:

5,02 ευρώ ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη για το πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

21,01 ευρώ ανά επιλέξιμη κυψέλη για το πρόγραμμα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

5,09 ευρώ ανά επιλέξιμη κινητή βάση κυψέλης για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων στο ίδιο πρόγραμμα.

Από τα ποσά αυτά, το 50% καλύπτεται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο «Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών» έχει ως στόχο:

τη διευκόλυνση της νομαδικής μελισσοκομίας,

τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των κυψελών και

την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου.

Οι ενισχύσεις παρέχονται ως κατ’ αποκοπή ποσά σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Καν. ΕΕ 2021/2115) και εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023–2027.

Η απόφαση για τη δράση ΜΚ2-55.3-1 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Η απόφαση για τη δράση ΜΚ2-55.3-2 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»