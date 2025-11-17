Θάσος: Μειωμένη η παραγωγή πευκόμελου

Το καταπράσινο νησί της Θάσου είναι διάσημο για την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και για το εξαιρετικό του πευκόμελο, για χάρη του οποίου συγκεντρώνονται μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς, η ανομβρία των δύο τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσε πτώση της παραγωγής μελιού σε ποσοστό 40% περίπου, όπως σχολιάζει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου, Κώστας Παναγιωτόπουλος, εξηγώντας ότι και το πεύκο απαιτεί την ανάλογη υγρασία, με συνέπεια η μελιτοφορία να είναι μειωμένη.

«Φέτος, η μελιτοφορία ξεκίνησε πολύ αργά, στα μέσα Οκτώβρη, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών», περιγράφει. Ο συνεταιρισμός, που δραστηριοποιείται ανελλιπώς από το 1973 στο Ραχώνι Θάσου, αριθμεί 100 μέλη και, όπως λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, «είναι υγιής».

Το θετικό είναι ότι «η διάθεση του προϊόντος προχωράει πολύ καλά, γιατί είμαστε ο μοναδικός συνεταιρισμός που εμπιστεύονται οι καταναλωτές», δηλώνει ο πρόεδρος. Ο συνεταιρισμός συνεργάζεται με μεγάλες αλυσίδες, όπως ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ, καθώς και με όλα τα στρατιωτικά πρατήρια, το Πολεμικό Ναυτικό κ.ά. Επίσης, πολλοί είναι οι πελάτες που αγοράζουν απευθείας από την έδρα του συνεταιρισμού. Προς το παρόν, δεν μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια το σύνολο της φετινής παραγωγής, καθώς οι μελισσοκόμοι θα συνεχίσουν να παραδίδουν μέλι μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Η τιμή παραγωγού διαμορφώθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στα 4,30 ευρώ συν τον ΦΠΑ. Στις παραγωγές των μελισσοκόμων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καστανιά, η βελανιδιά, το ανθόμελο και το θυμάρι, όταν βγαίνει – που τώρα δεν έχει, λόγω της ανομβρίας.

«Πληγή» η νοθεία

Δυστυχώς, οι παραγωγικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το θασίτικο πευκόμελο λόγω κλιματικής κρίσης δεν προσελκύουν τους νέους, οι οποίοι αποφεύγουν να ακολουθήσουν την τοπική μελισσοκομική παράδοση.

«Τα τελευταία χρόνια, απογοητεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, εξαιτίας της απειρίας τους, δεν μπορούν να βγάλουν μέλι. Ο κλάδος μας σταδιακά αφανίζεται, γιατί οι νέοι δεν έρχονται. Το επιπλέον άσχημο είναι τα εισαγόμενα σιρόπια, που πωλούνται στην Ελλάδα και την Ευρώπη ως μέλι ελληνικό. Πώς γίνεται να πωλείται μέλι σε σούπερ μάρκετ προς 3,50 και 4 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους του καταστήματος και του μεσάζοντος;» διερωτάται, τονίζοντας ότι οι καταναλωτές κάνουν κακό στην υγεία τους επιλέγοντας αυτά τα μέλια.

Για να εξηγήσει τη νοθεία, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρει ότι οι Έλληνες μελισσοκόμοι παράγουν 10.000-15.000 τόνους και μέρος της ποσότητας αυτής εξάγεται, ενώ την ίδια στιγμή στην ελληνική αγορά διατίθενται 30.000 τόνοι ως ελληνικό μέλι.