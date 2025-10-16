Ημερήσιος μαραθώνιος καινοτομίας στην Τρίπολη για τα θέματα της κτηνοτροφίας

Ημερήσιος μαραθώνιος καινοτομίας για φοιτητές και νέους επιστήμονες διοργανώνεται απ’ το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και το συνεργατικό χώρο εργασίας Ark Co – Working Space στην Τρίπολη.

Η δράση θα γίνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στους χώρους του Αrk, στην Τρίπολη. Πρόκειται για το έργο Precision Iivestock monitoring with al and lot tools – Provato. Tο Hackathlon, αποτελεί δράση του έργου «Precision livestock monitoring with AI and IoT tools – Provato», που υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και του ερευνητικού προγράμματος Agrarian, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Provato, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, που επιδιώκει να υποστηρίξει τη μετάβαση, προς μια βιώσιμη, ευφυή κτηνοτροφία ακριβείας, μέσω καινοτομίας βασισμένης στα δεδομένα. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών, που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση προβλημάτων του αγρο – κτηνοτροφικού τομέα, μέσω της κινητοποίησης του δημιουργικού ανθρώπινου κεφάλαιού των Πανεπεστημίων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας.

Πηγή: ertnews.gr