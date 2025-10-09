Την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης κατά της ευλογιάς ζητά η Κτηνοτροφική Ένωση Φιλωτίου Νάξου

Τη λήψη μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης της νόσου της ευλογιάς, ζητά με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και τα αρμόδια Λιμεναρχεία, η Κτηνοτροφική Ένωση Φιλωτίου Νάξου.

Η Ένωση τονίζει ότι “λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων πρόληψης για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού” και αιτείται να μεριμνήσουν, χωρίς καθυστέρηση, οι αρμόδιοι για την εφαρμογή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων στους λιμένες Πειραιά και Νάξου, με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου στο νησί. Όπως εξηγεί “δεδομένου ότι η ασθένεια μεταδίδεται κατά κύριο λόγο μέσω εισαγόμενων ζωοτροφών (τριφύλλι, σανός κ.λπ.), θεωρείται επιβεβλημένη η εξεύρεση και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου”.

Επιπλέον, ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και την Κτηνιατρική Υπηρεσία να προβούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αγροκτηνοτρόφων του Δήμου σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης των ζώων τους από τη νόσο και δεσμεύεται ότι θα συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών.

Πηγή: ertnwes.gr