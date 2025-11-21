Ηνωμένες Πολιτείες: Η αύξηση των πτωχεύσεων αγροτικών επιχειρήσεων ασκεί πίεση στους χρηματοδότες του αγροτικού τομέα

Συνολικά 93 οικογενειακές φάρμες και επιχειρήσεις αλιείας υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 32,9% σε σχέση με πέρυσι και τον υψηλότερο αριθμό από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών πτωχευτικών δικαστηρίων. Τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου καθυστερούν λόγω του 43ήμερου κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έληξε στις 12 Νοεμβρίου.

Η Brittany Ogden, εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας Quarles & Brady, επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις αγορές εμπορευμάτων, τον καιρό και τις εξελίξεις με δασμούς. Επιπλέον, η αύξηση των πτωχεύσεων, που αφορούν εκκαθαρίσεις, επιβαρύνει τον τομέα, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων, του κόστους δανεισμού και γεωπολιτικών παραγόντων.

Η διαχείριση των κινδύνων χρηματοδότησης αγροτικών επιχειρήσεων είναι πολύπλοκη, καθώς παράγοντες όπως ο καιρός, οι εξαγωγές και η μεταβλητότητα της αγοράς είναι εκτός ελέγχου των παραγωγών και των δανειστών, όπως σημειώνει ο Mark Loken, αντιπρόεδρος της CoBank Farm Credit Leasing (θυγατρική της CoBank, ενός από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν στο Farm Credit System).

Παρά τις πτωχεύσεις, η αλλαγή στη ζήτηση των καταναλωτών προς βοδινό, χοιρινό και ειδικά προϊόντα προσφέρει ευκαιρίες στην αγορά, σύμφωνα με τον Brent Boydston, διευθύνοντα σύμβουλο της Ag Center Solutions (εταιρεία συμβουλευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών που επικεντρώνεται στον αγροτικό τομέα των ΗΠΑ). Η επένδυση σε παραγωγούς, χονδρεμπόρους και επεξεργαστές αυτών των προϊόντων μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρα, καθώς η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση κινδύνων και ευελιξία στον αγροτικό τομέα, καθώς οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες συνυπάρχουν.