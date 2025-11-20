Κίνα: Οι φετινές εξαγωγές για drones αγροτικών χρήσεων έχουν ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες σε παγκόσμιο επίπεδο

Η εταιρία DJI Agriculture έχει την έδρα της στην πόλη Σεντσέν, με ηγετική θέση στην αγορά των drones αγροτικής χρήσης ανακοίνωσε στις 18 Νοεμβρίου ότι οι εξαγωγές της σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2025, έχουν ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες, ενώ περισσότερα από 320.000 συστήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων αγροτικής χρήσης λειτουργούν κατά τη φετινή χρονιά στην Κίνα.

Η εταιρία κατά την ίδια ημέρα παρουσίασε τρία νέα μοντέλα drones αγροτικών εφαρμογών. Πρόκειται για τα T100S, T70S και T55.

Το βασικό μοντέλο T100S μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, των ψεκασμών σε περιβόλια, αλλά και της μεταφοράς υλικών γεωργικής χρήσης. Το T70S προσφέρει τις βασικές λειτουργίες του T100S σε ανταγωνιστική τιμή για τις μικρομεσαίες γεωργικές καλλιέργειες, ενώ το T55 έχει σχεδιαστεί για πιο ελαφρές αγροτικές χρήσεις από έναν χειριστή και είναι ιδανικό για όσους ξεκινούν να μαθαίνουν τη χρήση των αγροτικών drones.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρίας δήλωσε ότι η DJI Agriculture μετά από 13 χρόνια ανάπτυξης μπορεί πλέον με τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα αγροτικής χρήσης να προσφέρει μία ευρεία γκάμα αγροτικών λειτουργιών και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αγροτικών καλλιεργειών, της σποράς και της διενέργειας ψεκασμών, καλύπτοντας τομείς, όπως, οι αγροτικές καλλιέργειες, η δασοκομία, η κτηνοτροφία, αλλά και η αλιεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ