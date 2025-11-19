Διπλωματικές εντάσεις: Η Κίνα αναστέλλει τις εισαγωγές θαλασσινών από την Ιαπωνία

Η κινεζική κυβέρνηση θα αναστείλει τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την υπόθεση της Ταϊβάν.

Η Κίνα είχε πολύ πρόσφατα ξαναρχίσει τις αγορές ιαπωνικών θαλασσινών, έπειτα από την απαγόρευση των εισαγωγών που επέβαλε όταν η Ιαπωνία άρχισε να ρίχνει το 2023 στον Ειρηνικό ποσότητες αναλωθέντων υδάτων, που χρησιμοποιούνταν για να ψύχονται αντιδραστήρες στον κατεστραμμένο το 2011 πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ