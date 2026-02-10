MELISCAN: Έξυπνη κυψέλη με τεχνητή νοημοσύνη

Τρεις φοιτήτριες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, μέλη της ερευνητικής ομάδας MELISCAN, διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Green Tech Challenge που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη διοργάνωση της Mantis Beyond Innovation και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δήμητρα Ουζούνη, Αποστολία Παπαδοπούλου και Γραμματική Κουλαρά πρότειναν μια έξυπνη συσκευή που τοποθετείται στην είσοδο της κυψέλης και αξιοποιεί αισθητήρες και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ανιχνεύει φερομόνες και «χημικά προφίλ» απειλών ή στρες, συμβάλλοντας στην έγκαιρη προστασία και τη βιωσιμότητα του μελισσιού. Η ομάδα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του διαγωνισμού καινοτομίας Green Tech Challenge, το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα πράσινης καινοτομίας. Ακολούθησε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, η κατάληξη του οποίου είναι ο διαγωνισμός για την πράσινη καινοτομία. «Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει τριήμερο καινοτομίας και ακολουθεί ένας ημιτελικός όπου διακρίνονται οι ομάδες που διαγωνίζονται στον τελικό. Στον διαγωνισμό προβάλλονται οι καινοτόμες ιδέες με μια σύντομη τρίλεπτη παρουσίαση (πίτσινγκ) και ακολουθεί ένα δίλεπτο ερωτήσεων από επιτροπή κριτών» περιγράφει η πρόεδρος του Τμήματος, Μαρία Παππά, υπογραμμίζοντας ότι η ιδέα τους ενθουσίασε τους κριτές.

Έξυπνος αισθητήρας

Όλα ξεκίνησαν από ένα μάθημα επιλογής που τις ώθησε να αναζητήσουν τις απώλειες στη μελισσοκομία και από συζητήσεις με έναν φίλο τους μελισσοκόμο. «Στοχεύουμε η συσκευή να είναι ένας έξυπνος αισθητήρας που θ’ αναγνωρίζει τις μεταβολές στο μελίσσι και μέσω τεχνολογίας AI & AOD να ειδοποιεί κατευθείαν και έγκυρα τον μελισσοκόμο στο κινητό του που θα είναι συνδεδεμένο με μια εφαρμογή, ώστε να μπορεί να περιορίσει τις απώλειες για παράδειγμα από την αδυναμία σμηνουργίας, ή το παράσιτο βαρρόα» περιγράφει η Δήμητρα Ουζούνη, τονίζοντας ότι το παράσιτο μπορεί να προκαλέσει έως και 80% απώλειες, επομένως η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική και συμβάλλει στη μείωση των απωλειών αλλά και την επιλογή λύσης φιλικής στο περιβάλλον, καθώς μειώνεται η αλόγιστη χρήση χημικών. Σημειώνει, επίσης, ότι έχουν ερευνήσει το τεχνολογικό σκέλος καθώς υπάρχει το ερευνητικό υπόβαθρο. Ενδεχομένως, όμως, να χρειαστούν επιπλέον υποστήριξη από ειδικό.

Η κ. Παππά διευκρινίζει ότι η συσκευή αναγνωρίζει το διαφορετικό χημικό προφίλ των ασθενών κυψελών σε σχέση με τις υγιείς, γιατί έχουν διαφορετική οσμή. «Υπάρχουν συσκευές e-nose. Η καινοτομία της πρότασης των φοιτητριών έγκειται στην προσαρμογή του e-nose στο περιβάλλον της κυψέλης».

Ενδιαφέρον από επενδυτές

«Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσουμε τις πιλοτικές δοκιμές, να ερευνήσουμε περαιτέρω την εξέλιξη και να κυκλοφορήσει στην αγορά για να βοηθήσουμε τους μελισσοκόμους στην έγκαιρη διάγνωση. Να γνωρίζουν, δηλαδή, σε ποια κατάσταση είναι τα μελίσσια τους ακόμη κι αν είναι απομακρυσμένα» εξηγεί η Γραμματική Κουλαρά. Η ιδέα τους έδειξε να ενδιαφέρει το κοινό και τους κριτές καθώς όπως επισημαίνει η ίδια «Ήρθαν σε επαφή μαζί μας υποψήφιοι επενδυτές, στον χώρο του διαγωνισμού, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου αισθητήρα».

Τέλος, η Αποστολία Παπαδοπούλου είναι έτοιμη για νέες διαγωνιστικές προκλήσεις, ώστε να υποστηρίξουν την καινοτόμα ιδέα τους αλλά και ν’ αναπτύξουν συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας. «Όραμά μας είναι να βοηθήσουμε τους μελισσοκόμους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και πιστεύουμε ότι η ιδέα μας συνιστά μια ουσιαστική λύση» καταλήγει η Δήμητρα Ουζούνη.