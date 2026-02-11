Η Εθνική Στρατηγική για την αγροτική εκπαίδευση στο επίκεντρο της 3ης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής AKIS

Τη συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τη Γνώση και την Καινοτομία στον πρωτογενή τομέα, με στόχο την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης, αποφάσισαν τα μέλη της Επιτροπής AKIS, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνη Φιλιππή.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της αγροτικής εκπαίδευσης, καθώς και η συλλογή προτάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της αγροτικής εκπαίδευσης και της δια βίου κατάρτισης των αγροτών σε όλους τους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, το ποσοστό αγροτικής εκπαίδευσης των Ελλήνων αγροτών παραμένει εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στόχος μας είναι να εκπονήσουμε και να προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στους συναρμόδιους φορείς, ένα συνεκτικό σχέδιο δράσεων για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε σταδιακά να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», δήλωσε ο κ. Αντώνης Φιλιππής.

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής να συνεργαστούν για την εκπόνηση μιας εθνικής στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει:

συγκεκριμένη και ρεαλιστική στοχοθεσία, που θα ανταποκρίνεται τόσο στις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης στη χώρα όσο και στις πραγματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις υφιστάμενες δομές,

προτάσεις για ολοκληρωμένες δράσεις, άμεσα συνδεδεμένες με επαρκή κίνητρα για τους ωφελούμενους αγρότες, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις γυναίκες.

Παράλληλα, ζητήθηκε οι δράσεις να συνδεθούν με την εκπλήρωση συγκεκριμένων οροσήμων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε στους συμμετέχοντες φορείς η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης, ως πρώτο βήμα για τον συνολικό σχεδιασμό. Επιπλέον, συγκροτήθηκαν τρεις θεματικές ομάδες εργασίας για την εξειδίκευση δράσεων στην κτηνοτροφία, τις αροτραίες καλλιέργειες και τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Επιπλέον στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο, τη δομή και τη λειτουργικότητα του ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, που αποτελεί κεντρικό στόχο του ευρωπαϊκού πλαισίου AKIS, καθώς επίσης και για την 1η ενημερωτική ημερίδα AKIS, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης παρουσίασε αντίστοιχα ψηφιακά αποθετήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ρουμανίας, καθώς και τις πρώτες προτάσεις για την προσαρμογή ενός αντίστοιχου μοντέλου στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ παρουσίασε το ψηφιακό αποθετήριο καινοτόμων έργων και μελετών που έχει ήδη αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμο τόσο στα μέλη του όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διάχυση της καινοτομίας μέσω πιλοτικών δομών. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Κτηνιατρική Σχολή Επιστημών Υγείας και η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν το δίκτυο αγροκτημάτων ανάπτυξης και μεταφοράς καινοτομίας. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσίασε, τέλος, τα διαθέσιμα εργαλεία και δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν τεχνικά τη δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Διαχειριστικών Αρχών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών, του ΓΕΩΤΕΕ, της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του Ιδρύματος Γεωπονικών Επιστημών και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Παρούσα ήταν και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.