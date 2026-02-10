«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Ξεκινά η Β’ Φάση του προγράμματος «Βασιλοτροφία στη Στερεά Ελλάδα»

Ξεκινούν οι εμβολιασμοί βασιλικών κελιών για το 2026 στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του προγράμματος «Βασιλοτροφία στη Στερεά Ελλάδα – Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών | Βασιλοτροφία στην πράξη», με στόχο την πρακτική εφαρμογή της βασιλοτροφίας και τη διατήρηση του πολύτιμου ενδημικού γενετικού υλικού των μελισσών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και απευθύνεται σε μελισσοκόμους της Στερεάς Ελλάδας, πλην της Εύβοιας, στους οποίους προσφέρονται εξειδικευμένη εκπαίδευση στο πεδίο και δωρεάν βασιλικά κελιά από γενετικό υλικό του ωφελούμενου μελισσοκόμου.

Στο πλαίσιο της δράσης, εννέα εκπαιδευμένοι βασιλοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν εμβολιασμούς βασιλικών κελιών στα μελισσοκομεία των συμμετεχόντων μελισσοκόμων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη διαδικασία και παρέχοντας επιτόπια καθοδήγηση και επίλυση αποριών. Κάθε συμμετέχων μελισσοκόμος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει έως 30 βασιλικά κελιά δωρεάν από επιλεγμένο γενετικό υλικό, καθώς και να γνωρίσει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της βασιλοτροφίας δίπλα σε εκπαιδευμένους βασιλοτρόφους της περιοχής του.

Η περίοδος υλοποίησης των εμβολιασμών του προγράμματος εκτείνεται από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2026 και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η ενδυνάμωση της μελισσοκομίας στη Στερεά Ελλάδα, μέσω της βελτίωσης και διάσωσης του τοπικού γενετικού υλικού, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του κλάδου και στην ανθεκτικότητα των μελισσοσμηνών.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://newagri.org/axones-drasis/vasilotrofia/.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η μαζική παραγωγή επιλεγμένου γενετικού υλικού στο σύνολο των Π.Ε. Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ανάπτυξη ανθεκτικότερων μελισσοσμηνών, μέσω της βελτιστοποίησης του ενδημικού γενετικού υλικού. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ισχυροποιηθεί η μελισσοκομία στην Στερεά Ελλάδα και θα ενισχυθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής και η τοπική αγροτική παραγωγή, καθώς η μέλισσα είναι από τους σημαντικότερους επικονιαστές των φυτών (άνω του 85% των φυτών που αφορούν στην αγροτική παραγωγή).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την APIVITA στο πλαίσιο του Billion Bees Program.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Υλοποιείται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας.