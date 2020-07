Η Interamerican στο 3ο InvestGR για τις ξένες επενδύσεις: Greece in the Pole Position

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το InvestGR Forum φέρνει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. H INTERAMERICAN είναι και φέτος μεταξύ των χορηγών, ενώ ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, θα συμμετάσχει σε πάνελ συνομιλητών με θέμα το ψηφιακό άλμα της Ελλάδος.

Ο επικεφαλής της INTERAMERICAN θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει την επενδυτική εστίαση του οργανισμού, παράλληλα, στην καινοτομία της ψηφιακής τεχνολογίας και σε ανθρώπινους πόρους με νέες, ψηφιακές δεξιότητες. Είναι τομείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού της εταιρικής στρατηγικής και της υλοποίησης του ψηφιακού και οργανωτικού – δομικού μετασχηματισμού της INTERAMERICAN, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός σύγχρονου, αναπτυξιακά λειτουργικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη δημόσια υγεία, το 3rd InvestGR Forum 2020: «Greece in the Pole Position – η Ελλάδα σε προνομιακή θέση αφετηρίας για τις ξένες επενδύσεις» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και σε δύο περιόδους, στις 15-16 Ιουλίου και στις 8-9 Οκτωβρίου 2020.

Στα τέσσερα πάνελ συζήτησης του Ιουλίου θα συμμετάσχουν πολιτικοί, CEOs εταιρειών, πανεπιστημιακοί και ειδικοί, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα όπως η ελκυστικότητα της Ελλάδος ως επενδυτικού προορισμού, το ψηφιακό άλμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ελληνική καινοτομία και η έννοια του Σκοπού (Purpose) για το κράτος και τις εταιρείες.

Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της ΕΥ Ελλάδος και του InvestGR Forum, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey: Ελλάδα 2020».

Στην έρευνα αναμένεται να αποτυπωθούν, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, οι απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού.

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN, με τη συμμετοχή της και φέτος στο ιδιαίτερου χαρακτήρα διαδικτυακό συνέδριο, δημιουργεί μια παράδοση συνεχούς παρουσίας στο κέντρο του προβληματισμού για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Στο περυσινό InvestGR, ο κ. Καντώρος είχε υπογραμμίσει την υποσχόμενη δυναμική του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα μας, τονίζοντας ότι «προσφέρεται για μεσομακροπρόθεσμες επενδύσεις».

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι χορηγοί Επικοινωνίας. Στρατηγικοί εταίροι του InvestGR Forum 2020 είναι οι EY Greece και JTI.

Για την παρακολούθηση του 3rd InvestGR Forum 2020, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ: http://investgr.eu/en/home-conference-en