Ιωάννινα: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Πρέβεζα

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Πρέβεζας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από αργά χθες το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στον νομό.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη της Πρέβεζας.Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.