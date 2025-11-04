«Εξαιρετικά παρθένο» το ελαιόλαδο της Πρέβεζας σύμφωνα με ευρωπαϊκό έργο

Σημαντική επιβεβαίωση για την ποιότητα του ελαιολάδου της Πρέβεζας προέκυψε από τις πρώτες αναλύσεις του ευρωπαϊκού έργου OliveOilMedNet, καθώς όλα τα δείγματα από τοπικούς παραγωγούς κατατάχθηκαν στην κατηγορία «Εξαιρετικά Παρθένο».

Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, παρουσία παραγωγών και εκπροσώπων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Το έργο, που συντονίζεται από το Επιμελητήριο Πρέβεζας, περιλαμβάνει 13 εταίρους από επτά ευρωμεσογειακές χώρες και στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και της ποιότητας στον ελαιοκομικό τομέα.

Πηγή: ertnews.gr