ΗΠΑ: Αίρονται οι κυρώσεις σε μία τράπεζα και σε εταιρείες ποτάσας της Λευκορωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν σήμερα τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε μια μεγάλη, κρατική επενδυτική τράπεζα της Λευκορωσίας και σε αρκετές εταιρείες ποτάσας, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών.

Το υπουργείο εξέδωσε γενική άδεια με την οποία επιτρέπονται οι συναλλαγές με την λευκορωσική τράπεζα Belinvestbank. Ταυτόχρονα, αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των κυρώσεων περισσότερες από 12 άλλες λευκορωσικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και πολλές που ασχολούνται με την ποτάσα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εταιρείες Belaruskali, Belarusian Potash Company και η θυγατρική της BPOC, Agrorozkvit.

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αρχικά κυρώσεις στην Belinvestbank το 2022, λόγω της υποστήριξης της Λευκορωσίας στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν περιορίσει τις κυρώσεις σε τρεις λευκορωσικές εταιρείες ποτάσας, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση κρατουμένων από το Μινσκ.

Η ποτάσα αποτελεί βασικό συστατικό των λιπασμάτων και η Λευκορωσία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς παγκοσμίως.

