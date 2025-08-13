ΗΠΑ: Ένα ρομποτικό «χέρι» αυτοματοποιεί τη συγκομιδή βατόμουρων

Σε έναν κόσμο όπου οι ελλείψεις εργατικών χεριών, η αυξανόμενη ζήτηση για φρέσκα προϊόντα και η ανάγκη βιωσιμότητας πιέζουν ολοένα και περισσότερο τη γεωργική παραγωγή, η λύση μπορεί να έρθει από τη μηχανική και την τεχνητή νοημοσύνη. Στο Άρκανσο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ερευνητική ομάδα φέρνει το μέλλον πιο κοντά, σχεδιάζοντας ένα ρομποτικό σύστημα συγκομιδής που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Η καλλιέργεια φρέσκων βατόμουρων είναι μια απαιτητική διαδικασία. Τα ευαίσθητα αυτά φρούτα πρέπει να συλλέγονται με το χέρι, χωρίς να καταστρέφονται, προκειμένου να πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα και να διατηρούν την ελκυστικότητά τους για τον καταναλωτή. Στις ΗΠΑ, και ειδικά στο Άρκανσο, η συγκομιδή βατόμουρων συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία με ετήσια αξία 24,3 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η εξάρτηση από τη χειρωνακτική εργασία καθιστά την καλλιέργεια ευάλωτη, ιδιαίτερα σε περιόδους εργασιακής αστάθειας και ελλείψεων προσωπικού.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη, ερευνητές του πανεπιστημίου του Άρκανσο, με επικεφαλής τον μηχανικό Anthony Gunderman, ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή μαλακή ρομποτική «λαβή» για την αυτοματοποιημένη συγκομιδή μούρων. Η συσκευή, που πρόσφατα κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης της βιομιμητικής, καθώς οι τρεις εύκαμπτοι «δάκτυλοί» της μιμούνται την κίνηση ενός λουλουδιού τουλίπας που ανοιγοκλείνει. Το ρομποτικό σύστημα χρησιμοποιεί χορδές κιθάρας για να κινεί τους «τένοντες» των δακτύλων, ενώ ειδικοί αισθητήρες πίεσης εξασφαλίζουν την ήπια επαφή με τον καρπό, αποφεύγοντας την καταστροφή του ή την «ερυθρότητα» που προκαλεί απόρριψη από τις υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας. Η ακρίβεια του ρομπότ δεν είναι τυχαία: Η ομάδα των μηχανικών συνεργάστηκε με ειδικούς στη γεωργία και την επιστήμη τροφίμων, τοποθετώντας αισθητήρες σε έμπειρους συλλέκτες, ώστε να μετρηθεί η ιδανική πίεση συγκομιδής.

Το ρομπότ του μέλλοντος με εφαρμογές στο παρόν

Αν και η μηχανική συγκομιδή δεν είναι νέα, καθώς ήδη χρησιμοποιείται ευρέως σε πιο ανθεκτικά φρούτα όπως τα μύρτιλα, η συλλογή φρέσκων βατόμουρων παραμένει σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητη. Το ρομποτικό αυτό σύστημα έρχεται να καλύψει το κενό, προσφέροντας σταθερότητα στην ποιότητα, συνέπεια στις κινήσεις και δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και σε περιβάλλοντα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η συνέπεια που προσφέρει το ρομπότ, σε αντίθεση με την ποικιλομορφία δεξιοτήτων μεταξύ αρχάριων και έμπειρων εργατών, αποτελεί καθοριστικό πλεονέκτημα για την εμπορική εφαρμογή.

Το ρομποτικό «χέρι» του Άρκανσο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα τεχνολογικών εξελίξεων που επιδιώκουν να κάνουν τη γεωργία πιο έξυπνη, πιο βιώσιμη και πιο προσβάσιμη.