Ηράκλειο: Αγρότες έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού

Στήθηκε το μπλόκο των κτηνοτρόφων και των αγροτών στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο Ηρακλειο, στο πλαίσιο του νέου κύκλου κινητοποιήσεων με φόντο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Με την εθνική οδό αποκλεισμένη στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, η κίνηση των οχημάτων γίνεται από το επαρχιακό δίκτυο.

Σε λίγο, σε ανοικτή συνέλευση θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Αν δηλαδή θα παραμείνουν στον ΒΟΑΚ διατηρώντας το μπλόκο, ή αν θα κινηθούν προς άλλο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί εμφανίζονται αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις που μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, με φόντο και το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που σχεδιάζεται από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Πηγή: ertnews.gr