Ισπανία – Παραγωγή οίνου: Η συγκομιδή αναμένεται να είναι περίπου 38 εκατ. εκατόλιτρα, ισοδύναμη με την περσινή

Παρόλο που είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ανακοινωθούν οριστικά στοιχεία, διάφορες ισπανικές επαγγελματικές ενώσεις εκτιμούν την παραγωγή οίνου και μούστου μεταξύ 37,5 και 38 εκατομμυρίων εκατολίτρων, αν και με μερικές σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ.

Και προσθέτει: «Ο καθορισμός ακριβών στοιχείων αποδεικνύεται ακόμη πιο δύσκολος φέτος, καθώς ο ισπανικός οινοπαραγωγικός τομέας αντιμετωπίζει μια καθυστέρηση μίας έως δύο εβδομάδων στην ωρίμαση σε σύγκριση με πέρυσι. Διάφορα κλιματικά φαινόμενα και επιθέσεις περονόσπορου, σε συνδυασμό με ζημιές που προκαλούνται από την άγρια ​​ζωή (κουνέλια, αγριογούρουνα, ακόμη και σαλιγκάρια), έχουν προστεθεί στην επίμονη απειλή της ξηρασίας. Ωστόσο, φέτος, οι περιοδικές βροχοπτώσεις έχουν προσφέρει ανάπαυλα και έχουν συμβάλει στην ανάκαμψη των αμπελώνων που έχουν πληγεί σοβαρά από την ξηρασία τα προηγούμενα χρόνια.

Ενεργοποίηση Πράσινης Συγκομιδής

Όπως πάντα, τα εθνικά στοιχεία καλύπτουν τις περιφερειακές ανισότητες. Για παράδειγμα, ενώ η Castille-et-Léon, η Rioja και η Andalousie έχουν υποστεί σημαντικές επιθέσεις περονόσπορου σε ορισμένες περιοχές, η Castille-La Manche αναμένεται να φτάσει περίπου τα 24 εκατομμύρια εκατόλιτρα, κάτι που θα αντιπροσωπεύει αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2024. Εάν επιβεβαιωθούν οι εθνικές προβλέψεις, η συγκομιδή θα είναι περίπου ισοδύναμη με την περσινή, η οποία εκτιμάται σε 36,8 εκατομμύρια εκατόλιτρα από το Υπουργείο Γεωργίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Υπουργείο Γεωργίας ενεργοποίησε τον μηχανισμό πράσινης συγκομιδής τον περασμένο Φεβρουάριο για να αποφύγει «πιθανή υπερπροσφορά σταφυλιών». Δεδομένου ότι οι αμπελουργοί μπόρεσαν να εφαρμόσουν το μέτρο μέχρι τις 15 Ιουλίου, μένει να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει στους τελικούς όγκους.

Παρόλα αυτά, η ισπανική οινοβιομηχανία ολοκλήρωσε την σεζόν με μάλλον θετικά στοιχεία. Τα αποθέματα εκτιμήθηκαν σε 33,8 εκατομμύρια εκατόλιτρα στις 31 Μαΐου 2025, μείωση ενός εκατομμυρίου εκατολίτρων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, παρά τη μείωση των εξαγωγών κατά 7% κατά τους δώδεκα μήνες έως τον Μάιο του 2025. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Ισπανία είναι πολύ λιγότερο εκτεθειμένη από την Ιταλία ή τη Γαλλία στα δασμολογικά μέτρα που εφαρμόζονται στην αμερικανική αγορά. Ο διεθνής μεσίτης Ciatti σημείωσε επίσης στη μηνιαία έκθεσή του τον Αύγουστο ότι οι ισπανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,4% τον Μάιο, ένα σημάδι, ίσως, ανάκαμψης του εμπορίου. Έτσι, ο τομέας προσεγγίζει τη νέα σεζόν με «συγκρατημένη αισιοδοξία», σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Αγροδιατροφικών Συνεταιρισμών.

Αμετάβλητη θέση τιμών

Σύμφωνα με τον Ciatti, η διαθεσιμότητα κρασιών από την εσοδεία του 2024 είναι πλέον περιορισμένη, ιδιαίτερα για τα generic λευκά και κόκκινα με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 13,5%. «Οι Ισπανοί προμηθευτές χύμα φαίνονται γενικά ικανοποιημένοι με τους όγκους που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου και έχουν πάρει την απόφαση να πάνε διακοπές αντί να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πωλήσεις στο τέλος της σεζόν… Πολλοί προμηθευτές έχουν μόνο μικρούς ή και ασήμαντους όγκους που απομένουν στις δεξαμενές». Κατά συνέπεια, ο μεσίτης εκτιμά ότι «οι τιμές του χύμα κρασιού είναι πιθανό να ξεκινήσουν την προσεχή περίοδο σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα στο τέλος της προηγούμενης περιόδου, καθώς φαίνεται να έχουν βρει μια τιμή στην οποία οι αγοραστές και οι προμηθευτές μπορούν να συμφωνήσουν».

-11% αναμένεται στην Πορτογαλία

Πιο δυτικά, η Πορτογαλία προβλέπει μείωση 11% στους όγκους συγκομιδής φέτος. Στα τέλη Ιουλίου, το Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου (IVV) ανακοίνωσε όγκο 6,2 εκατομμυρίων εκατολίτρων, ο οποίος, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι 12% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Οι σημαντικότερες μειώσεις αναμένονται στις περιοχές Douro (-20%), Lisbon (-15%) και Alentejo (-15%), οδηγώντας ενδεχομένως σε συνολική πτώση 679.000 hl σε σύγκριση με το 2024. Αντίθετα, άλλοι αμπελώνες, όπως αυτοί στο Dão, το Algarve και τις Αζόρες, παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Η μετεωρολογική αστάθεια που χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις έχει δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση της ζήτησης για ορισμένα είδη κρασιού – ιδίως για τα Porto – αναμφίβολα θα έχει αντίκτυπο στους τελικούς όγκους. Πράγματι, όπως δήλωσε ο Paulo Amorim, πρόεδρος της Εθνικής ένωσης εμπόρων και εξαγωγέων οίνου (ANCEVE), «Φέτος είναι πιθανό η χρονιά να είναι ακόμη χειρότερη [από πέρυσι], καθώς πολλοί αμπελουργοί έχουν ενημερωθεί από τους παραδοσιακούς αγοραστές τους ότι δεν θα αγοράσουν τα σταφύλια τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον αμπελώνα Douro αλλά και πολλές άλλες περιοχές.»

