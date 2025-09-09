Ιταλία: Καταστροφική η χρονιά για τα καρπούζια λόγω καιρικών συνθηκών

Η φετινή παραγωγή καρπουζιών στην Ιταλία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, αναγκάζοντας πολλούς παραγωγούς να διακόψουν τη συγκομιδή και τις πωλήσεις πάνω από έναν μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο. Ο Daniele Martucci, παραγωγός από τη Μασσάφρα (Ταράντο) στην Απουλία, είναι ένας από αυτούς που τερμάτισαν πρόωρα τη σεζόν, επικαλούμενος τις δύσκολες συνθήκες στα χωράφια και στα ράφια.

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες επηρέασαν την ποιότητα των καρπών και μείωσαν τη ζήτηση στις κύριες αγορές εξαγωγών, δημιουργώντας τα βασικά προβλήματα της τρέχουσας σεζόν. «Η έλλειψη επαρκούς ζέστης τον Μάιο εμπόδισε τα καρπούζια να φτάσουν στα επιθυμητά Brix», εξηγεί στο Fresh Plaza ο Martucci, αναφερόμενος στον δείκτη που καθορίζει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα του φρούτου. Και προσθέτει: «Σε περιοχές που θεωρούνται παραδοσιακά παραγωγικές, όπως το Νάρντο, η ποιότητα των καρπουζιών επηρεάστηκε αρνητικά. Αρχικά, η θερμοκρασία ήταν χαμηλή και, στη συνέχεια, υπήρξε απότομη άνοδος, με αποτέλεσμα ο καρπός να καεί από τον ήλιο».

Πολλές εκτάσεις εγκαταλείφθηκαν, καθώς τα καρπούζια κιτρίνισαν από την υπερβολική ηλιοφάνεια και αρκετοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να απορρίψουν τη σοδειά τους.

Η εταιρεία του Martucci ολοκλήρωσε την καμπάνια της στα τέλη Ιουλίου λόγω της κακής ποιότητας των καρπών. «Η καμπάνια μας διήρκεσε περίπου 40 ημέρες. Εξήγαμε κυρίως στην Πολωνία, τη Γερμανία και τη Γαλλία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ολλανδία», δηλώνει. «Η έλλειψη πωλήσεων και η χαμηλή ποιότητα είναι άμεσες συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, που εμπόδισαν την επίτευξη του κατάλληλου βαθμού Brix και μείωσαν τη ζήτηση στις αγορές εξαγωγής».Οι διακυμάνσεις στις τιμές ήταν σημαντικές: Η υψηλότερη τιμή αποθήκης, χωρίς μεταφορικά, αλλά με επεξεργασία και συσκευασία, ήταν 0,70 ευρώ/κιλό, ενώ η χαμηλότερη έπεσε στα 0,10 ευρώ/κιλό, αρκετά χαμηλή ώστε να καλύπτονται μόνο τα βασικά κόστη εργαζομένων και συσκευασίας.

Επιπλέον, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις χώρες-καταναλωτές, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, με χαμηλές θερμοκρασίες και συνεχείς βροχοπτώσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μείωσαν περαιτέρω τη ζήτηση. Τα περισσότερα καρπούζια απέτυχαν να φτάσουν τους 10 βαθμούς Brix, σημαντικά κάτω από το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο των 12, καθιστώντας τα άγευστα, ακόμη και αν φαινομενικά ήταν καλοσχηματισμένα.

«Οι παραγωγοί υπόκεινται στα καπρίτσια του καιρού. Μια κακή χρονιά όπως η φετινή είναι απλώς μέρος της δουλειάς μας», σχολιάζει ο Martucci, συνοψίζοντας την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.