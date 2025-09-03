Η Nestlé αναπτύσσει νέα τεχνική για περισσότερη σοκολάτα από κάθε καρπό κακάο

Η καινοτομία στον κλάδο του κακάο είναι συνεχής, καθώς η αγορά αντιμετωπίζει έντονη αστάθεια τους τελευταίους 18 μήνες. Η Nestlé όμως, δεν εμμένει σε εναλλακτικές λύσεις. Αντίθετα, εργάζεται για να αυξήσει την απόδοση του καρπού του κακάο με μια νέα, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνική.

Στην παραδοσιακή παραγωγή σοκολάτας, μόνο οι σπόροι κακάο συλλέγονται από τον καρπό, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή σοκολατοειδών προϊόντων. Στον αντίποδα, η προσέγγιση της Nestlé αξιοποιεί, πλέον, όλα τα μέρη του καρπού. Η νέα διαδικασία επιτρέπει τη χρήση έως και 30% μεγαλύτερου τμήματος των καρπών κακάο στην παραγωγή σοκολάτας, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του καρπού (συμπεριλαμβανομένων της σάρκας, του πλακούντα και της φλούδας), που διαφορετικά θα απορριπτόταν.

Η διαδικασία είναι απλοποιημένη. «Όλα τα μέρη του καρπού συλλέγονται ως υγρή μάζα», εξηγεί η εταιρεία και προσθέτει ότι η μάζα αυτή ζυμώνεται φυσικά, αναδεικνύοντας τη «βασική γεύση της σοκολάτας». Μετά την άλεση, το ψήσιμο και την ξήρανση, η μάζα μετατρέπεται σε νιφάδες σοκολάτας, έτοιμες για παραγωγή σοκολατοειδών προϊόντων. «Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική αξιοποιεί περισσότερο τον καρπό, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε νόστιμη σοκολάτα στους καταναλωτές μας», δηλώνει η Louise Barrett, επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Σοκολάτας της Nestlé στο Γιορκ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τεχνική βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, ενώ η Nestle εξετάζει τρόπους για να την κλιμακώσει. Στην εγκατάσταση της εταιρείας στο Γιορκ χρησιμοποιούνται έως 12.000 τόνοι μάζας κακάο για την παραγωγή σοκολάτας για τα διάσημα brands της.

Μέγιστη αξιοποίηση της σοδειάς εν μέσω κρίσης

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω μιας πραγματικής κρίσης στον κλάδο του κακάο. Τη χρονιά που πέρασε, οι καλλιέργειες επλήγησαν από ασθένειες (σ.σ. ιός του διογκωμένου βλαστού), ενώ οι άσχημες καιρικές συνθήκες και η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλούν την παγκόσμια προσφορά, δημιουργώντας ελλείψεις και υψηλά ρεκόρ στις τιμές.

Παράλληλα, οι παραγωγοί σοκολάτας έχουν αναδιαμορφώσει τα προϊόντα τους, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε κακάο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η Nestlé απέσυρε τον όρο «σοκολάτα» από ορισμένα προϊόντα, όπως μία λευκή KitKat, λόγω της μείωσης της περιεκτικότητας σε βούτυρο κακάο κάτω από το νόμιμο όριο του 20%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Nestlé εργάζεται για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή σοκολάτας, ώστε να παραχθεί περισσότερη σοκολάτα από λιγότερους καρπούς. «Καθώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο και περισσότερο τις σοδειές κακάο παγκοσμίως, εξερευνούμε καινοτόμες λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο την παραγωγή τους», σημειώνει η Barrett. Η νέα τεχνική αναμένεται να αυξήσει τη διαθέσιμη ποσότητα κακάο για τους παραγωγούς, δίνοντάς τους παράλληλα περισσότερο χρόνο να εφαρμόζουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.