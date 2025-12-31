Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Ποιες εθνικές οδοί είναι ανοιχτές και πού γίνονται εκτροπές

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το οδικό δίκτυο της χώρας ενόψει της εξόδου των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά, καθώς τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία. Παρότι οι αγρότες δηλώνουν ότι επιδιώκουν να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, η παρουσία τρακτέρ στους δρόμους οδηγεί την Τροχαία στην εφαρμογή προσωρινών ρυθμίσεων και εκτροπών κυκλοφορίας, με στόχο την οδική ασφάλεια και την αποφυγή σοβαρών καθυστερήσεων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο.

Προς Αθήνα η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Το πιο χρονοβόρο μπλόκο βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας.

Μικρότερες παρακάμψεις σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο. Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

