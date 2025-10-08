Κ. Τσιάρας από Βοιωτία: «Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις αλλά με διάλογο και υπευθυνότητα»

Παρά την αρχική άρνηση των αγροτών της Βοιωτίας να συναντηθούν μαζί του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε πως ο διάλογος τελικά πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με αμοιβαία κατανόηση.

Τόνισε δε, ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι οι πληρωμές να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, με την απαραίτητη τήρηση των ελέγχων, ενώ έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας και ευθύνης προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

Παρά την πρόθεσή του να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των αγροτών της Βοιωτίας, οι τελευταίοι δεν αποδέχθηκαν την πρόσκλησή του πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση στη Λιβαδειά, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ και τον Γιώργο Σιαδήμα.

Ο Υπουργός τόνισε ότι ο ίδιος είχε επιδιώξει τον διάλογο αρκετές ώρες πριν την επίσημη σύσκεψη, ωστόσο οι αγροτικοί σύλλογοι αρνήθηκαν τότε τη συνάντηση, για να την αποδεχθούν τελικά μετά το επεισόδιο που καταγράφηκε από τις κάμερες. «Είχα ενημερωθεί ότι υπήρχε ενδεχομένως ένταση από την πλευρά των αγροτικών συλλόγων», ανέφερε ο κ. Τσιάρας και προσέθεσε ότι ζήτησε μέσω του Περιφερειάρχη και του Τοπικού αντιπεριφερειάρχη να «έχω μια συνάντηση με τους φορείς των αγροτών, με τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων, δυόμισι με τρεις ώρες πριν ξεκινήσει η κανονική σύσκεψη που ήταν προγραμματισμένη».

«Δεν σας το κρύβω», συνέχισε ο Υπουργός, «ότι μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι τις 11:00, περίμενα μια θετική απάντηση από τη δική τους πλευρά. Ωστόσο, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Οι εκπρόσωποι των αγροτικών φορέων που ήταν προσκεκλημένοι στη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν είχαν αποκλεισθεί, για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα».

Λίγη ώρα αργότερα υπήρξε εκ νέου επικοινωνία και τελικά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που είχε ο ίδιος αρχικώς προτείνει:

«Μου ζήτησαν να κάνουμε τη συνάντηση και κάναμε μια συζήτηση σχεδόν με είκοσι εκπροσώπους των αγροτών, η οποία διήρκησε περισσότερο από δυόμισι ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν». Ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε ότι στο τέλος της συζήτησης «έμεινε τουλάχιστον η κατανόηση και από τη δική τους πλευρά για αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Κλείνοντας, ο Υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα υπευθυνότητας και ψυχραιμίας:

«Αν κάποιος πιστεύει ότι τα προβλήματα λύνονται με εντάσεις ή με εκδηλώσεις, προφανώς αυτά έχουν ενδιαφέρον για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδεχομένως και για την κοινή γνώμη. Αλλά τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Προσωπικά δεν υιοθετώ αυτή την άποψη. Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Πιστεύω ότι πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, ο καθένας από τη δική του πλευρά, να παραθέτει τα ζητήματα που τον απασχολούν, αλλά να υπάρχουν και οι αντίστοιχες λογικές, σοβαρές και υπεύθυνες απαιτήσεις».

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «το μείζον είναι να μην διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας είναι εξαρτημένος από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Δεν έχουμε δικαίωμα να θέσουμε υπό οποιαδήποτε διακινδύνευση του ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτές οι καθυστερήσεις πλήττουν τους έντιμους ανθρώπους, αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα», είπε. Και πρόσθεσε:

«Πρέπει να ενσωματωθούν οι πραγματικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, έλεγχοι που δεν υπήρχαν πριν, είναι μια διαδικασία που έχει πολυπλοκότητα. Σήμερα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε πληρωμές αν προηγουμένως δεν γίνουν έλεγχοι, αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης», διευκρίνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις καθυστερήσεις πληρωμών των αγροτών και πρόσθεσε: «Γίνεται αγώνας δρόμου για να κλείσει αυτός ο κύκλος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι έλεγχοι έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στη διαδικασία, αυτοί οι έλεγχοι έχουν και ευρήματα που θα ανακοινωθούν. Πρόθεσή μας είναι να γίνουν οι πληρωμές το συντομότερο δυνατό».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά ξεκαθάρισε ότι στόχος μας είναι να αποφύγουμε το lockdown. «Η ευθύνη δεν είναι μόνο τα μέτρα που επιλέγει το Υπουργείο, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που όλοι πρέπει να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν μέσα από διαδικασία, είναι οι Περιφέρειες και οι κτηνοτρόφοι. Κάνω έκκληση, πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορίσουμε και εκριζώσουμε τη νόσο. Προφανώς είναι ζήτημα η εκρίζωσή της, από την άλλη η παρατεταμένη περίοδος της ζωονόσου στην Ελλάδα θα προκαλέσει πρόβλημα στις εξαγωγές». Σχετικά με τις αποζημιώσεις υπογράμμισε ότι η χώρα μας δίνει το μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. «Διαλέξαμε την υψηλή αποζημίωση για βοηθήσουμε στη διαβίωση των ανθρώπων μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους. Πουθενά στην Ευρώπη δεν δίνονται αποζημιώσεις αν δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας», κατέληξε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός ανέφερε: «Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην εξεταστική επιτροπή και μέσα από τη συζήτηση που διαλαμβάνονται βγαίνουν και άλλα ζητήματα, πιθανόν θα χρειαστεί να κληθούν και άλλοι μάρτυρες.

Δείχνει κατά πόσο σωστή ήταν η θέση της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να οδηγηθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή για να μπορούν όλα τα δεδομένα, όλα τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να μαρτυρήσουν ή να καταθέσουν κάτι, να βρεθούν ενώπιον της Εξεταστικής επιτροπής, γιατί τότε μόνο θα υπάρχει μία πλήρης εικόνα και τότε θα ξέρουμε τι έχει συμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχή μέχρι και σήμερα.

Πρέπει να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να φανούν τα γεγονότα μέσα από την πραγματική τους διάσταση».