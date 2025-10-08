Η ΠΕΜ καταγγέλλει αυταρχισμό και ποινικοποίηση ενάντια στους αγρότες της Βοιωτίας

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ), σε ανακοίνωσή της, καταδικάζει τη βίαιη καταστολή και τη χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά αγροτών στη Βοιωτία, κάνοντας λόγο για εντεινόμενο αυταρχισμό της κυβέρνησης και απόπειρα ποινικοποίησης των αγώνων του αγροτικού κινήματος.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση της ΠΕΜ:

«Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εκφράζει την αλληλεγγύη της στους συναδέλφους αγρότες της Βοιωτίας που δέχτηκαν βάρβαρη επίθεση ακόμη και με χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Καταγγέλλουμε τον εντεινόμενο αυταρχισμό της Κυβέρνησης να αντιμετωπίζει ως εγκληματίες τους αγρότες αντί να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της, η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει απέναντι σε αγρότες και κτηνοτρόφους, το τεράστιο κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές που μας διώχνουν από τα χωράφια και την παραγωγή.

Καταγγέλλουμε την ένταση της ποινικοποίησης των αγώνων μας, την απαράδεκτη ενέργεια να συλληφθεί ο Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς για την χθεσινή κινητοποίηση που εντάσσεται σε γενικότερη προσπάθεια με τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία, τα δικαστήρια, να σταματήσουν τις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών.

Τα σχέδια τους θα αποτύχουν όπως έχουν αποτύχει χρόνια τώρα. Όσο η πολιτική τους θα μας οδηγεί στην φτώχεια και το ξεκλήρισμα τόσο μαζικότεροι αγώνες θα κάνουμε, είναι συνδικαλιστικό μας δικαίωμα κατακτημένο με θυσίες και αγώνες.

Δώστε λύσεις εδώ και τώρα, χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των 660 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστάτε σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους.

Κάτω τα χέρια από τους αγρότες, δεν μας φοβίζετε δεν μας σταματάτε»!