Ένταση στη Βοιωτία: Αγρότες της Λιβαδειάς “περικύκλωσαν” τον Κώστα Τσιάρα (βίντεο)

Ένταση επικράτησε στη Βοιωτία, όταν αγρότες της Λιβαδειάς διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Μετά από επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς, οι διαδηλωτές κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισέλθουν στο Διοικητήριο.

Οι αγρότες περικύκλωσαν τον Υπουργό, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στα αγροτικά ζητήματα. Τελικά, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη στην οποία είχαν προσκληθεί, καταγγέλλοντας την επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος.