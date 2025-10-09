Κ. Τσιάρας: Πληρωμή του Μέτρου 23 τον Νοέμβριο – Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη ανακοινωθείσες τιμές ανά στρέμμα

Για πληρωμή του αναμενόμενου Μ23 το Νοέμβριο του λήγοντος έτους, ενημέρωσε τη Βουλευτή Σερρών της ΝΔ κα Φωτεινή Αραμπατζή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστας Τσιάρας κατά τη συνάντηση, που πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 9-10-25, στο Υπουργείο, ενώ στην ατζέντα της κουβέντας βρέθηκε το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, τα αρδευτικά και η αγροτική οδοποιία της Π.Ε. Σερρών από την πρόσκληση Παρέμβαση Π3-73-1.2: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέσα στο Νοέμβριο θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τα 178 εκατομμύρια του Μ23 για την περσινή ξηρασία, που υπέστησαν το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο ηλίανθος, τα αμύγδαλα και μια σειρά από τις 12 αποζημιούμενες καλλιέργειες, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Όπως μάλιστα διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη ανακοινωθείσες τιμές ανά στρέμμα.

Σε ό,τι αφορά στις υποδομές, η Σερραία Βουλευτής επανέλαβε στον Υπουργό την ανάγκη ένταξης του συνόλου των υποβληθεισών προτάσεων για την αγροτική οδοποιία και τα αρδευτικά, αποσπώντας το «πράσινο φως» για την πρώτη φάση ένταξης του συνόλου σχεδόν των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται, ότι η κα Αραμπατζή είχε επισκεφθεί και ενημερώσει το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Σερρών, ήδη από το Νοέμβριο του 2024, πριν την επίσημη πρόσκληση, ενημερώνοντας τους Δημάρχους για τις προϋποθέσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες του προγράμματος. Σήμερα λοιπόν οι 5 από τους 7 συνολικά δήμους που υπέβαλαν προτάσεις (Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Ν. Ζίχνης, Σερρών) περνούν την πρώτη φάση έγκρισης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Σερραία Βουλευτής για την ανάγκη να προχωρήσει κανονικά η υλοποίηση και πληρωμή του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας, τονίζοντας ότι δεν νοείται να τιμωρούνται οι πραγματικοί και νόμιμοι βιοκαλλιεργητές της χώρας.

Η κα Αραμπατζή τέλος, αναφέρθηκε, σε συνέχεια και της σχετικής της παρέμβασης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην αδήριτη ανάγκη πραγματικής στήριξης των κτηνοτρόφων, που πλήττονται από την ευλογιά των προβάτων, με την πρώην Υφυπουργό να ζητά από τον κ. Τσιάρα δέσμη μέτρων, που θα αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων από τη σφαγή έως την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.