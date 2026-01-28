Κ. Τσιάρας: Πλάνο εθνικής ανασυγκρότησης για την κτηνοτροφία με νέα Σχέδια Βελτίωσης και εθνικούς πόρους

Τη σαφή στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και το συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης και βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας ανέπτυξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤNEWS.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι η εθνική επιλογή είναι η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, χωρίς προσφυγή στον εμβολιασμό, με στόχο το οριστικό κλείσιμο του κύκλου της νόσου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, είναι ένα εθνικό ζήτημα για την ελληνική κτηνοτροφία».

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται «στο ίδιο περίπου σημείο με πέρσι την ίδια περίοδο, με παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων», γεγονός που –όπως επισήμανε– δείχνει ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση. «Είναι ζωτικής σημασίας να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε άμεσα στη φάση της ανασύστασης», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού από τις Περιφέρειες και τις υπηρεσίες τους, αλλά και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, ο βασικός λόγος μετάδοσης του ιού εντοπίζεται «στις παράνομες μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων ή οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν την ευλογιά».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμβολιασμού, ο κ. Τσιάρας ήταν κατηγορηματικός, εξηγώντας ότι «ακόμη και αν επιλεγεί ο εμβολιασμός, δεν σταματά η θανάτωση ζώων». Υπενθύμισε ότι, όπως έχει αναγνωρίσει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάρχελι, η απουσία της μεθόδου DIVA δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένου και νοσούντος ζώου, γεγονός που οδηγεί υποχρεωτικά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου και στη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών. «Άρα, και πάλι δεν αποφεύγονται οι μαζικές θανατώσεις», σημείωσε.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, όπως ανέφερε, βρίσκεται πλέον η ανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας μέσω Σχεδίων Βελτίωσης. «Θέλουμε να περάσουμε από ένα επιδοτούμενο μοντέλο σε ένα παραγωγικό μοντέλο, με ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι με εθνικούς πόρους, με τα Σχέδια Βελτίωσης, αλλά και μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους έχουν ήδη λάβει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει δοθεί και απώλεια εισοδήματος με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία –όπως ξεκαθάρισε– θα επαναληφθεί εφόσον χρειαστεί. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα μπούμε στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, γιατί αυτό για τους κτηνοτρόφους σημαίνει ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους, όπου θα παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση και η διατήρηση μιας βιώσιμης και αναπτυσσόμενης κτηνοτροφίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. «Η κτηνοτροφία δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα και στην οικονομία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη φέτα», σημείωσε, κλείνοντας με το μήνυμα ότι «θέλουμε και θα κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία».